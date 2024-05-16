Сначала деревья. Как в Барнауле стартовали работы по реконструкции парка имени Ленина
Рабочие уже приступили к сносу аварийных деревьев на территории
16 мая 2024, 08:00, ИА Амител
4 мая в Барнауле начались работы по реконструкции единственного парка Индустриального района – имени Ленина. Парк, одержавший победу в голосовании по программе благоустройства общественных территорий в 2023 году, преобразится в течение трех лет.
На первом этапе, который продлится до ноября 2024 года, будет выполнен демонтаж старых покрытий, зданий, аттракционов, опор освещения, а также снос аварийных деревьев.
"В течение лета здесь появятся обустроенные центральные пешеходные дорожки, вдоль них будет смонтировано освещение и установлены малые архитектурные формы, высажены новые деревья, благоустроены цветники и газоны", – отметили в пресс-службе мэрии Барнаула.Всего в парке уберут 238 деревьев, однако на всех этапах благоустройства посадят новые, 50 из них (сосны, тополя, березы, ивы) – уже в 2024 году.
Стоимость первого этапа работ составляет 49,5 млн рублей.
Как выглядит парк сейчас – в нашей фотоленте.
08:27:15 16-05-2024
План по дровозаготовкам уже выполнен. Теперь будем перевыполнять.
12:38:41 16-05-2024
238 деревьев аварийные. Ну да, ну да...
Ранее, когда писали о сносе этих дереаьев- нигде не упоминалось об их аварийности!
Люди негативно восприняли этку новость и теперь они вдруг стали аварийными!
Жесть. Люди голосовали за благоустройство, за много зелени , за ландшафтный парк! А получили вот это!
Дорожки проложат, деревья спилят, цветочки высадят!
Ландшафтный парк предполагает минимальное вмешательство в природу и на фоне имеющегося ландшафта - благоустройство. А это называется варварство по- барнаульски.
Голосовать в Барнауле можно только за благоустройство пустырей, вот там пусть " с нуля" сажают новые парки.
15:24:20 16-05-2024
Гость (12:38:41 16-05-2024) 238 деревьев аварийные. Ну да, ну да...Ранее, когда писа... Ребята, надо принимать непосредственное участие в реализации проекта парка, чтобы понимать сколько деревьев на самом деле сохранено и какими минимальными потерями деревьев прокладываются дорожки в парке...В кленовой части парка очень много опасных отживших свой век лежащих кленов. И их надо убирать. И надо понимать, что лучше благоустроенный парк, чем благоустроенный (не) жилой квартал. А другого в этом месте не получится сохранить...
15:37:50 16-05-2024
Дмитрий (15:24:20 16-05-2024) Ребята, надо принимать непосредственное участие в реализации... Мы принимали участие. Голосовали за благоустройство территории и за ландшафтный парк!
Если вы понимаете под благоустроенным парком закатанную в асфальт территорию, то...
238 деревьев не могут быть все опасными и аварийными.
Просто у нас благоустройство- это не сохранение и облагораживание зеленой зоны. А вырубить все и поставить лавочки с урнами между дорожек. И это очень печально...
15:40:41 16-05-2024
Дмитрий (15:24:20 16-05-2024) Ребята, надо принимать непосредственное участие в реализации... 238- это минимальные потери деревьев?!
Вы вообще о чем!
16:17:13 16-05-2024
Гость (15:40:41 16-05-2024) 238- это минимальные потери деревьев?!Вы вообще о чем!... Это в проекте...если интересно сколько деревьев было сохранено по факту могу провести и показать в парке
16:27:45 16-05-2024
Гость (16:17:13 16-05-2024) Это в проекте...если интересно сколько деревьев было сохране... Вы не ответили на вопрос. Что значит в проекте? Проект уже принят и выполняются работы. Черным по белому написано 238 деревьев под снос.
Какой это процент от общего числа деревьев в парке?
Нет, спасибо, мне экскурсия не нужна. Я отлично знаю это место. Когда собирали подписи за сохранения этого места мы принимали участие.
18:44:54 16-05-2024
Гость (16:27:45 16-05-2024) Вы не ответили на вопрос. Что значит в проекте? Проект уже ... Если вы следили за развитием ситуации в парке, то уже бы знали, что была встреча общественности и комитета по благоустройству в парке, где обсуждались проектные решения и возможность сохранения большого количества деревьев в парке - дак вот есть возможность небольших сдвигов дорожек (согласованных на этой встрече в том числе с проектировщиками), чтобы не повредить деревья...только не говорите, что вы настолько заняты, что от встречи отказались по сохранению деревьев в парке...кто-то уже второй год на это тратит свое личное время...всего хорошего!
19:32:23 16-05-2024
Дмитрий (18:44:54 16-05-2024) Если вы следили за развитием ситуации в парке, то уже бы зна... Вы так и не ответили на вопрос. Про процент вырубаемых деревьев. Раз вы в курсе- ответьте!
Еще раз. Мы принимали непосредственно участие по сохранению парка. Это когда там хотели застройку делать. А после голосовали за благоустройства парка как ландшафтного.
P.S. Ну и вам ...ничего плохого!
21:03:15 16-05-2024
Гость (19:32:23 16-05-2024) Вы так и не ответили на вопрос. Про процент вырубаемых дерев... Проценты не считали...а занимались конкретными деревьями, которые попадали на проектируемые дорожки...и то что удалось сохранить, можно показать только визуально...думаю многие были бы довольны решениями
22:38:41 16-05-2024
Дмитрий (21:03:15 16-05-2024) Проценты не считали...а занимались конкретными деревьями, ко... То, что вы пишите совершенно не понятно.
Если следовать вашей логике и верить вашим словпм, то 238 деревьев находятся на пути планируемых дорожек! Что за ерунда. Это сколько же должно быть там дорожек и зачем?
Так вот концепция ландшафтного парка предполагает сохранение именно природной территории и благоустройство должно вписываться в уже имеющийся ландшафт. А не сносить деревья ради закатывания в асфальт территории. О том и речь!
А следовало бы подсчитать этот процент.
Очень интересно сколько деревьев из всего парка решили оставить.
Вообщем будет еще один Нагорный с позволения сказать парк или Центральный.
Парки без зелени. Очень жаль.
15:51:09 16-05-2024
Дмитрий (15:24:20 16-05-2024) Ребята, надо принимать непосредственное участие в реализации... Сколько всего сейчас деревьев в парке и какой процент от всех будет вырублен?
16:07:30 16-05-2024
Клён зло!
16:17:31 16-05-2024
Гость (16:07:30 16-05-2024) Клён зло!... Зло- это отсутствие или малое колличество зеленых насаждений в загазованном городе.
18:43:06 16-05-2024
Ха ха . В штате отвнтственных за благоустройство появился сотрудник по минусованию негативных комментов?
Буквально во всех темах сегодня связаных с благоустройством Барнаула идет минусовка комментов от недовольных этим самым благоустройством жителей Барнаула. Это очень заметно.
Совет вам работничкам невидимого фронта: остоавляйте восхищенные комментарии, премию вам выпишут.
Неужели вы держите нас за дураков, а?))
01:06:50 18-05-2024
Да такое ощущение, что это прям тренд последних лет - пилить деревья, уже все что можно попилили и все никак не напиляться) реально - единственная отрада города была его зелень, но спасибо за такое благоустройство теперь ходить безопасно)
02:52:58 18-05-2024
Клены ясенелистные - вырубать без слез. Это сорное растение, находится в черной книге Алт.Края(особо опасные виды). Вырубать остальные только если доказан факт аварийности через суд присяжных в публичном слушании. Посадка. Сажать сосны и тополя - обрекать горожан на бедность развития чувства вкуса и тополиный пух с ломкими ветвями тополя. Тополей в городе достаточно. Сажать: дубы, липы, клёны, конский каштан, бархат амурский, туи, кедры, барбарис, сирень, шиповник, боярышник, яблони, груши, сливы, карликовые ели, ивы плакучие, рябину, иргу. "Мы можем дать вам лучшее, но зачем, если вы довольны этим". Хэштег нет фантазии...
11:56:12 19-05-2024
Владимир Ильич Ленин жив,Ленин жил,Ленин будет жить.А ведь они подбираются сзади к Ильичу своими новыми ёлками возле административного здания.Но ничего,история рассудит. В будущем.В недалёком,конечно.