Сначала деревья. Как в Барнауле стартовали работы по реконструкции парка имени Ленина

Рабочие уже приступили к сносу аварийных деревьев на территории

16 мая 2024, 08:00, ИА Амител

В Барнауле начались работы по реконструкции парка имени Ленина / Фото: amic.ru

4 мая в Барнауле начались работы по реконструкции единственного парка Индустриального района – имени Ленина. Парк, одержавший победу в голосовании по программе благоустройства общественных территорий в 2023 году, преобразится в течение трех лет.

На первом этапе, который продлится до ноября 2024 года, будет выполнен демонтаж старых покрытий, зданий, аттракционов, опор освещения, а также снос аварийных деревьев.

"В течение лета здесь появятся обустроенные центральные пешеходные дорожки, вдоль них будет смонтировано освещение и установлены малые архитектурные формы, высажены новые деревья, благоустроены цветники и газоны", – отметили в пресс-службе мэрии Барнаула.Всего в парке уберут 238 деревьев, однако на всех этапах благоустройства посадят новые, 50 из них (сосны, тополя, березы, ивы) – уже в 2024 году.

Стоимость первого этапа работ составляет 49,5 млн рублей.

Как выглядит парк сейчас – в нашей фотоленте.