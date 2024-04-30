Стало известно, когда в Барнауле выберут новое название для бывшего парка им. Ленина

Бывший парк имени Ленина начнут благоустраивать в 2024 году

30 апреля 2024, 07:30, Антон Дегтярев

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Вопрос о новом названии для бывшего парка им. Ленина, который находится в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова, рассмотрят после завершения благоустройства территории. Об этом amic.ru рассказали в администрации города.

В марте 2024 года общественный совет бывшего парка имени Ленина провел голосование по выбору нового названия для общественной территории. Всего было предложено два варианта: новое – парк "Невский" и старое – парк имени Ленина. Вариант "Невский" отсылал к местоположению территории, ведь рядом с зеленой зоной располагается Александро-Невский собор и жилой квартал "Невский".

В итоге победил вариант "Невский", за который проголосовало 805 человек (или 68,05%). Парк имени Ленина поддержало 320 жителей города (27,05%). Также 22 человека (1,86%) предложили свои названия. Всего в опросе поучаствовало 1183 пользователя. Результаты голосования активисты обещали представить в мэрии.

Напомним, что в 2023 году бывший парк им. Ленина победил в голосовании на благоустройство. В мае 2024 года там начнутся работы, которые продлятся несколько лет. В 2024 году подрядчик за 49,6 млн положит асфальтовое и плиточное покрытия, посадит газон, цветник и деревья, сделает освещение и установит лавочки и урны.

Для устройства пешеходно-тропиночной сети рабочие снесут 238 старых деревьев. Однако на всех этапах благоустройства будут посажены новые, 50 из них (сосны, тополя, березы, ивы) высадят уже в 2024 году.