Стало известно, когда в Барнауле выберут новое название для бывшего парка им. Ленина
Бывший парк имени Ленина начнут благоустраивать в 2024 году
30 апреля 2024, 07:30, Антон Дегтярев
Вопрос о новом названии для бывшего парка им. Ленина, который находится в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова, рассмотрят после завершения благоустройства территории. Об этом amic.ru рассказали в администрации города.
В марте 2024 года общественный совет бывшего парка имени Ленина провел голосование по выбору нового названия для общественной территории. Всего было предложено два варианта: новое – парк "Невский" и старое – парк имени Ленина. Вариант "Невский" отсылал к местоположению территории, ведь рядом с зеленой зоной располагается Александро-Невский собор и жилой квартал "Невский".
В итоге победил вариант "Невский", за который проголосовало 805 человек (или 68,05%). Парк имени Ленина поддержало 320 жителей города (27,05%). Также 22 человека (1,86%) предложили свои названия. Всего в опросе поучаствовало 1183 пользователя. Результаты голосования активисты обещали представить в мэрии.
Напомним, что в 2023 году бывший парк им. Ленина победил в голосовании на благоустройство. В мае 2024 года там начнутся работы, которые продлятся несколько лет. В 2024 году подрядчик за 49,6 млн положит асфальтовое и плиточное покрытия, посадит газон, цветник и деревья, сделает освещение и установит лавочки и урны.
Для устройства пешеходно-тропиночной сети рабочие снесут 238 старых деревьев. Однако на всех этапах благоустройства будут посажены новые, 50 из них (сосны, тополя, березы, ивы) высадят уже в 2024 году.
07:59:26 30-04-2024
Чем вам помешало старое название?
13:17:51 30-04-2024
Комплекс провинциального города. Какое отношение к Барнаулу имеет Невский? И как потом говорить: поехали в Невский парк? Звучит глупо, потому что Невский - это символ Санкт-Петербурга.
14:03:51 30-04-2024
Через пять минут те же будут возмущаться, что на Украинке советские названия переименовывают.
16:07:17 30-04-2024
Какая разница как ЭТО будет называться?
238 деревьев в парке снесут!!!! От парка ничего не останется! Потом закатают в асфальт, проложат дорожки, разобьют клумбочки м/у резиновым покрытием!
Это благоустройство территорий по Барнаульски!!!