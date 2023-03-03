"Утопили нам сено". Потоп произошел в алтайском селе еще до начала паводка

Вместе с тем администрация утверждает, что угрозы подтопления жилья в селе Краснощёково нет

03 марта 2023, 17:56, ИА Амител

Потоп произошёл в райцентре Краснощёково в Алтайском крае. Как сообщает паблик "В курсе 22", инцидент якобы случился из-за того, что администрация не подготовила дамбу к сезону таяния снега.

"Глава администрации района обещал два месяца назад, что дамбу до первого паводка построят, а воз и ныне там. Снег ещё не растаял, а у нас уже потоп. Что же будет, когда он растает? Нас скроет с крышей! Как уже было", – написала жительница села.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, женщина ругает местные власти за то, что потоки воды затопили её сено для животных.

В администрации района заявили, что угрозы подтопления жилья в селе Краснощёково нет. Чтобы отвести талые воды, в дамбе прорыли временные каналы, и уровень воды понизился. Дополнительно воду из села за дамбу перекачают передвижными насосными станциями, которые уже готовят для работы.