Снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 12 октября
Метеоусловия в регионе сильно ухудшатся
12 октября 2024, 06:05, ИА Амител
Снег / Фото: pxhere.com/ru/photo/1153723
В Алтайском крае 12 октября ожидается снег и гололед. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +1...+6 градусов, местами до +11 градусов. Осадки в виде дождя, мокрого снега. В северных районах появление временного снежного покрова, на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Осадки в виде дождя, мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.
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