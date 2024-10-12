Снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 12 октября

Метеоусловия в регионе сильно ухудшатся

12 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Снег / Фото: pxhere.com/ru/photo/1153723

В Алтайском крае 12 октября ожидается снег и гололед. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +1...+6 градусов, местами до +11 градусов. Осадки в виде дождя, мокрого снега. В северных районах появление временного снежного покрова, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Осадки в виде дождя, мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.