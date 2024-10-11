Глава Барнаула поручил дорожникам готовиться к ухудшению погоды и снегу в выходные

Автомобилистов просят проявлять осторожность на дорогах, а пешеходов – внимательность

11 октября 2024, 13:27, ИА Амител

После снегопада в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил городским службам обеспечить готовность к работе в условиях плохой погоды в выходные 12 и 13 октября, сообщает мэрия.

"В связи с понижением температуры, выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.

По информации алтайского Гидрометцентра, в выходные ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, в конце дня переходящие в снег с появлением временного снежного покрова.

Температура ночью 12 октября составит -1...-3 градуса, днем 0...+2 градуса. 13 октября в начале ночи ожидается небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит -6...-8 градусов, днем 0...+2 градуса.

"Дорожным службам поручено организовать своевременную очистку дорог от снега и наледи, обеспечить посыпку песко-соляной смесью участков обледенения. Также управляющим организациям города необходимо организовать посыпку песко-соляной смесью входов в подъезды, пешеходных дорожек, мест обледенелого наката", – отметили в мэрии.

Автомобилистов просят проявлять осторожность на дороге и соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – быть внимательными на улицах.

Ранее синоптик рассказала amic.ru, когда в Алтайский край придет резкое похолодание со снегом.