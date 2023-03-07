Снег и метель. О погоде в Алтайском крае 7 марта
В регионе будет сильный порывистый ветер
07 марта 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае во вторник, 7 марта, ожидается +2...+7 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
"Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с", – рассказали синоптики.
В Барнауле в начале дня ожидаются небольшой снег, мокрый снег, возможны гололёдные явления. Температура +1...+3 градуса. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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