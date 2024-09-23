Снег и резкое похолодание. Жителей Барнаула предупредили об ухудшении погоды

По одним данным, снег будет в субботу, а по другим – уже в четверг и пятницу

23 сентября 2024, 12:24, ИА Амител

Первый снег в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле во вторник, 24 сентября, ожидается снижение температуры, сообщает мэрия.

"Во вторник и среду дневные температуры составят +9…+11 градусов, в ночное время – 5...7 градусов тепла", – говорится в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в субботу, 28 сентября, ожидается "дождь со снегом". Температура днем составит +9 градусов, а ночью – около +2 градусов. В прогнозе отмечается, что дожди будут в четверг и пятницу, температура в эти дни не поднимется выше +7 градусов.

Кстати, в воскресенье, 29 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, температура вырастет до +12 градусов, а 30 сентября – до +14 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, "небольшой снег с дождем" в Барнауле стоит ждать не в субботу, а раньше – в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября. Ночью 26, 27, 28 и 29 сентября температура опустится до -1...-2 градусов.

При этом также отмечается, что похолодание продлится до воскресенья, 29 сентября, а после температура воздуха начнет расти – до +18 градусов.