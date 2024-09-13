Теплая осенняя погода помогает россиянам справиться с хандрой

Некоторым же она, наоборот, мешает собраться

13 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Осень / Фото: pxhere.com/ru/photo/839465

Большинство сотрудников российских компаний – 70,8% – отмечают, что солнечная и теплая погода осенью положительно влияет на работоспособность. Итоги опроса, проведенного для аналитического центра "АльфаСтрахование", показали, что жаркая погода в сентябре-октябре продлевает ощущение лета.

В своих ответах 30,9% говорят, что это уже неоднократно помогало справиться с осенней хандрой и упадком сил, а 17,4% заметили, что легче переносят последующую зиму, так как не успевают устать от осени.

27,6% остаются активными, меньше устают и лучше высыпаются благодаря осеннему теплу. 24,8% за счет продолжительного тепла летом и осенью смещают отпуск на более позднее время, чтобы еще дольше наслаждаться хорошей погодой. 19% реже болеют, что позволяет не выпадать из рабочих процессов.

При этом 9,5% говорят, что "летняя" осень их расхолаживает и это негативно влияет на работу, пишет "Газета.ру".