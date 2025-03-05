Снег с дождем нагрянет на Алтай накануне Международного женского дня

Местами ветер "разбушуется" до 15–20 м/с

05 марта 2025, 16:14, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

7 марта в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. На регион обрушится снег, метели и порывистый ветер. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 7 марта в Алтайском крае пойдет снег, местами с дождем. На дорогах возможна сильная гололедица. Местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов, по западу местами термометры покажут -4...+1 градус.

Ранее стало известно, что в связи с прогнозированием обильных осадков дорожные службы Барнаула перейдут на усиленный режим работы с 6 марта. По поручению мэра города Вячеслава Франка власти будут держать дорожную обстановку на особом контроле.

Также сообщалось, что в середине недели в Барнауле возможен кратковременный снег, а в выходные дни ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.