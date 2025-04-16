Синоптики прогнозируют появление временного снежного покрова

16 апреля 2025, 15:20, ИА Амител

Снег идет в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 17 апреля и ночью 18 апреля ожидается усиление ветра до 25 м/с, осадки в виде дождя и снега, местами метели и гололедные явления, сообщает региональный Гидрометцентр.

"В восточных, северных и предгорных районах местами ляжет временный снежный покров", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Прогноз погоды на три дня в Алтайском крае

Днем 17 апреля. +14...+19 градусов, однако в течение дня похолодает. Местами в северных и западных районах дождь, переходящий в северо-западных районах в мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9–14 м/с, порывы 17–22 м/с, местами по юго-востоку до 25 м/с.

Ночью 18 апреля. -1...-6 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами метели, гололедные явления. Местами в северных, восточных и предгорных районах появление временного снежного покрова. На дорогах гололедица. Ветер западный, 8–13 м/с, местами порывы 17–22 м/с, в начале ночи по юго-востоку порывы до 25 м/с.

Днем 18 апреля. +1...+6 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления. Местами в северных и восточных районах появление временного снежного покрова. В утренние часы на дорогах гололедица. Ветер западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ночью 19 апреля. -3...-8 градусов. На большей части территории снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем 19 апреля. 0...+5 градусов. Местами снег, мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Прогноз погоды на три дня в Барнауле

Днем 17 апреля. +13...+15 градусов с похолоданием в конце дня до +8 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 9–14 м/с, порывы до 19 м/с.

Ночью 18 апреля. -2...-4 градуса. Небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Местами появление временного снежного покрова. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 8–13 м/с, в начале ночи порывы до 18 м/с.

Днем 18 апреля. +1...+3 градуса. В конце дня небольшие осадки в виде мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7–12 м/с.

Ночью 19 апреля. -2...-4 градуса. Временами небольшие осадки в виде снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.

Днем 19 апреля. +1...+3 градуса. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.