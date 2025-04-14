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Три дня снега, дождей и холода. В Алтайском крае сильно испортится погода

В Барнауле может выпасть до половины месячной нормы осадков

14 апреля 2025, 10:41, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае к концу недели погода резко изменится, а с пятницы по воскресенье, с 18 по 20 апреля, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Данный вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии Барнаула.

"Прогнозируется, что за эти дни в городе может выпасть до половины месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.

Температура днем в выходные будет +4…+6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-3 градусов.

Прогноз погоды / "Яндекс.Погода" и Gismeteo

По данным сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, с понедельника по четверг, с 14 по 17 апреля, погода ожидается теплой: температура составит +13…+18 градусов.

Напомним, на прошедших выходных погода подарила жителям Алтайского края аномальную для апреля летнюю жару. А на этих выходных придется пережить три дня холода.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 10

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5

10:49:12 14-04-2025

Ну как так то? Только переобулся... Обратно зиму ставить?

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Musik

11:17:50 14-04-2025

5 (10:49:12 14-04-2025) Ну как так то? Только переобулся... Обратно зиму ставить?... лучше цепями обмотайте. быстрее будет и прикольнее.

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Гость

11:53:16 14-04-2025

Вот снова снег, жестянщик торжествует...

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Гость

13:34:07 14-04-2025

Спешить нужно медленно....Особенно с сменой шин...А вообще нужно уметь водить машину на любой резине...В старые времена народ не знал даже понятия "зимняя"резина.

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Гость

14:41:26 14-04-2025

Гость (13:34:07 14-04-2025) Спешить нужно медленно....Особенно с сменой шин...А вообще н... Так в те времена и техника была другая и дорог то не было ,направления были ,по два три дня из Бийска до Барнаула ползали ,приходилось это удовольствие иметь .

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Владимир

15:01:16 14-04-2025

Гость (13:34:07 14-04-2025) Спешить нужно медленно....Особенно с сменой шин...А вообще н... Зимой мало кто ездил, так что не надо ля, ля.

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гость

13:48:08 14-04-2025

Блин что хотят то и делают...

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Филин

16:02:20 14-04-2025

Никогда не было и вот опять!

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Гость

16:08:18 14-04-2025

5 (10:49:12 14-04-2025) Ну как так то? Только переобулся... Обратно зиму ставить?... Уж сколько раз твердили миру! " Не прячь шубу в чулан до мая месяца! Это Россия, детка! Не Турция.

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Гоша

16:46:24 14-04-2025

В те времена резина была всесезонная мягкая изнашивалась до 30 тысяч полностью и цена была другая + дефицит полный и на такой резине 120 не поедешь не для скорости была ездили медленно ямы были но машин тоже было очень мало даже в городе поэтому тормозной путь ни кого не волновал аварий было тоже мало

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