В Барнауле может выпасть до половины месячной нормы осадков

14 апреля 2025, 10:41, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае к концу недели погода резко изменится, а с пятницы по воскресенье, с 18 по 20 апреля, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Данный вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии Барнаула.

"Прогнозируется, что за эти дни в городе может выпасть до половины месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.

Температура днем в выходные будет +4…+6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-3 градусов.

Прогноз погоды / "Яндекс.Погода" и Gismeteo

По данным сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, с понедельника по четверг, с 14 по 17 апреля, погода ожидается теплой: температура составит +13…+18 градусов.

Напомним, на прошедших выходных погода подарила жителям Алтайского края аномальную для апреля летнюю жару. А на этих выходных придется пережить три дня холода.