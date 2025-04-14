Три дня снега, дождей и холода. В Алтайском крае сильно испортится погода
В Барнауле может выпасть до половины месячной нормы осадков
14 апреля 2025, 10:41, ИА Амител
В Алтайском крае к концу недели погода резко изменится, а с пятницы по воскресенье, с 18 по 20 апреля, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Данный вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии Барнаула.
"Прогнозируется, что за эти дни в городе может выпасть до половины месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.
Температура днем в выходные будет +4…+6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-3 градусов.
По данным сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, с понедельника по четверг, с 14 по 17 апреля, погода ожидается теплой: температура составит +13…+18 градусов.
Напомним, на прошедших выходных погода подарила жителям Алтайского края аномальную для апреля летнюю жару. А на этих выходных придется пережить три дня холода.
10:49:12 14-04-2025
Ну как так то? Только переобулся... Обратно зиму ставить?
11:17:50 14-04-2025
5 (10:49:12 14-04-2025) Ну как так то? Только переобулся... Обратно зиму ставить?... лучше цепями обмотайте. быстрее будет и прикольнее.
11:53:16 14-04-2025
Вот снова снег, жестянщик торжествует...
13:34:07 14-04-2025
Спешить нужно медленно....Особенно с сменой шин...А вообще нужно уметь водить машину на любой резине...В старые времена народ не знал даже понятия "зимняя"резина.
14:41:26 14-04-2025
Гость (13:34:07 14-04-2025) Спешить нужно медленно....Особенно с сменой шин...А вообще н... Так в те времена и техника была другая и дорог то не было ,направления были ,по два три дня из Бийска до Барнаула ползали ,приходилось это удовольствие иметь .
15:01:16 14-04-2025
Гость (13:34:07 14-04-2025) Спешить нужно медленно....Особенно с сменой шин...А вообще н... Зимой мало кто ездил, так что не надо ля, ля.
13:48:08 14-04-2025
Блин что хотят то и делают...
16:02:20 14-04-2025
Никогда не было и вот опять!
16:08:18 14-04-2025
5 (10:49:12 14-04-2025) Ну как так то? Только переобулся... Обратно зиму ставить?... Уж сколько раз твердили миру! " Не прячь шубу в чулан до мая месяца! Это Россия, детка! Не Турция.
16:46:24 14-04-2025
В те времена резина была всесезонная мягкая изнашивалась до 30 тысяч полностью и цена была другая + дефицит полный и на такой резине 120 не поедешь не для скорости была ездили медленно ямы были но машин тоже было очень мало даже в городе поэтому тормозной путь ни кого не волновал аварий было тоже мало