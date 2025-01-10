Снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае днем 10 января

На дорогах местами ожидаются гололедица и снежные заносы

10 января 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул. Метель / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Днем 10 января в Алтайском крае обещают снег и метели. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -2...-7 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами обещают гололедицу и снежные заносы.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Синоптики предупредили жителей края о неблагоприятных погодных условиях.

"В Алтайском крае днем 10 января и ночью 11 января 2025 года ожидается снег, временами сильный, метели, усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица", – сказано в сообщении.

В Барнауле же днем обещают -4...-6 градусов. Также небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.