Снег, ветер и морозы придут в Алтайский край под самый конец новогодних каникул

С таким прогнозом выступили в МЧС

07 января 2024, 13:40, ИА Амител

Фото: altayoriginal.ru

Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Алтайском крае. По данным синоптиков, в регионе днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные, гололедные явления, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.

В МЧС РФ по Алтайскому краю рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.