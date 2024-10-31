Красивый снегопад обрушился на Барнаул. Фото

Из-за непогоды видимость на дорогах ухудшилась

31 октября 2024, 08:10, ИА Амител

Снегопад в Барнауле утром 31 октября / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле утром 31 октября разыгрался снегопад. Белые хлопья снега падают на землю, деревья и машины, из-за чего город стремительно окрашивается в белый цвет, а видимость на дорогах существенно ухудшилась.

Как выглядит столица Алтайского края в последнее утро октября – смотрите в фотоленте amic.ru.