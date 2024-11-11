Власти Барнаула рассказали, какие улицы очистили и обработали ночью

На дорогах и тротуарах задействовали 103 единицы техники

11 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Уборка улиц / Фото: администрация Барнаула

В ночь с 10 на 11 ноября дорожная служба Барнаула очищала и обрабатывала от гололеда городские улицы. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: администрация Барнаула

Механизированную очистку дорог провели на следующих улицах:

ул. Матросова;

ул. Телефонной;

пр. Коммунаров;

ул. Меланжевой;

ул. Антона Петрова;

ул. Северо-Западной;

ул. Титова;

ул. Малахова;

ул. 65 лет Победы;

ул. Трактовой;

ул. Балтийской;

ул. Анатолия;

ул. Интернациональной;

ул. Пролетарской;

ул. Чкалова;

ул. Геблера;

ул. Партизанской;

ул. Папанинцев;

ул. Беляева;

ул. Тимуровской;

ул. 40 Лет Октября;

ул. Бриллиантовой;

в пер. Ядринцева и на других участках улично-дорожной сети.

Грейдирование также провели на ул. Лесокирзаводской, проспектах Красноармейском, Строителей и Социалистическом.

"Посыпка автодорог проводилась на Павловском тракте, проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом, площади Победы, Челюскинцев, Молодежной, Ядринцева, Крупской, Мерзликина, Попова, Эмилии Алексеевой, 10-й Западной, Титова, Цеховой, Кулагина, Лесокирзаводской, Понтонный мост, Парфенова, Смирнова, Малахова, Глушкова, Чудненко и на других участках", – добавили в ведомстве.

В ночную смену на дорогах и тротуарах задействовали 103 единицы техники.

Днем тротуары также будут очищать с помощью техники и вручную, особое внимание уделят подходам к пешеходным переходам, лестницам, спускам и остановкам. На улицах города будут работать 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники.