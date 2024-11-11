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Власти Барнаула рассказали, какие улицы очистили и обработали ночью

На дорогах и тротуарах задействовали 103 единицы техники

11 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Уборка улиц / Фото: администрация Барнаула
Уборка улиц / Фото: администрация Барнаула

В ночь с 10 на 11 ноября дорожная служба Барнаула очищала и обрабатывала от гололеда городские улицы. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: администрация Барнаула

Механизированную очистку дорог провели на следующих улицах:

  • ул. Матросова;
  • ул. Телефонной;
  • пр. Коммунаров;
  • ул. Меланжевой;
  • ул. Антона Петрова;
  • ул. Северо-Западной;
  • ул. Титова;
  • ул. Малахова;
  • ул. 65 лет Победы;
  • ул. Трактовой;
  • ул. Балтийской;
  • ул. Анатолия;
  • ул. Интернациональной;
  • ул. Пролетарской;
  • ул. Чкалова;
  • ул. Геблера;
  • ул. Партизанской;
  • ул. Папанинцев;
  • ул. Беляева;
  • ул. Тимуровской;
  • ул. 40 Лет Октября;
  • ул. Бриллиантовой;
  • в пер. Ядринцева и на других участках улично-дорожной сети.

Грейдирование также провели на ул. Лесокирзаводской, проспектах Красноармейском, Строителей и Социалистическом.

"Посыпка автодорог проводилась на Павловском тракте, проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом, площади Победы, Челюскинцев, Молодежной, Ядринцева, Крупской, Мерзликина, Попова, Эмилии Алексеевой, 10-й Западной, Титова, Цеховой, Кулагина, Лесокирзаводской, Понтонный мост, Парфенова, Смирнова, Малахова, Глушкова, Чудненко и на других участках", – добавили в ведомстве.

В ночную смену на дорогах и тротуарах задействовали 103 единицы техники.

Днем тротуары также будут очищать с помощью техники и вручную, особое внимание уделят подходам к пешеходным переходам, лестницам, спускам и остановкам. На улицах города будут работать 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники.

Барнаул

Комментарии 1

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Гость

19:59:46 11-11-2024

Судя по авариям - ничего не убирали.

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