Власти Барнаула рассказали, какие улицы очистили и обработали ночью
На дорогах и тротуарах задействовали 103 единицы техники
11 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
В ночь с 10 на 11 ноября дорожная служба Барнаула очищала и обрабатывала от гололеда городские улицы. Об этом сообщили в мэрии.
Механизированную очистку дорог провели на следующих улицах:
- ул. Матросова;
- ул. Телефонной;
- пр. Коммунаров;
- ул. Меланжевой;
- ул. Антона Петрова;
- ул. Северо-Западной;
- ул. Титова;
- ул. Малахова;
- ул. 65 лет Победы;
- ул. Трактовой;
- ул. Балтийской;
- ул. Анатолия;
- ул. Интернациональной;
- ул. Пролетарской;
- ул. Чкалова;
- ул. Геблера;
- ул. Партизанской;
- ул. Папанинцев;
- ул. Беляева;
- ул. Тимуровской;
- ул. 40 Лет Октября;
- ул. Бриллиантовой;
- в пер. Ядринцева и на других участках улично-дорожной сети.
Грейдирование также провели на ул. Лесокирзаводской, проспектах Красноармейском, Строителей и Социалистическом.
"Посыпка автодорог проводилась на Павловском тракте, проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом, площади Победы, Челюскинцев, Молодежной, Ядринцева, Крупской, Мерзликина, Попова, Эмилии Алексеевой, 10-й Западной, Титова, Цеховой, Кулагина, Лесокирзаводской, Понтонный мост, Парфенова, Смирнова, Малахова, Глушкова, Чудненко и на других участках", – добавили в ведомстве.
В ночную смену на дорогах и тротуарах задействовали 103 единицы техники.
Днем тротуары также будут очищать с помощью техники и вручную, особое внимание уделят подходам к пешеходным переходам, лестницам, спускам и остановкам. На улицах города будут работать 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники.
19:59:46 11-11-2024
Судя по авариям - ничего не убирали.