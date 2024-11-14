Снежные блинчики. На Оби в Барнауле начался осенний ледоход
Подвижки льда перед зимним сном
14 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Осенний ледоход в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле на Оби наблюдается необычное явление – осенний ледоход. В это время река уже должна быть скована льдом, но теплая погода, как и в прошлом году, вносит свои коррективы. И, судя по прогнозам, Обь "уснет" не скоро: серьезных морозов в ближайшие дни (если не месяц) не предвидится. Для того чтобы река замерзла, нужно две-три ночи с температурой -15…-20 градусов.
Как выглядит сейчас Обь – в нашем фоторепортаже.
10:46:21 23-11-2024
Для информации -данный процесс принято именовать "ледостав")) это примерно как про снег сказать "идёт замёрзший дождь")