Метели и сильный ветер три дня будут "кошмарить" Алтайский край

Температура по ночам будет опускаться до -15 градусов, а днем ожидается -10 градусов

12 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Мужчина в снегу / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 13, 14 и 15 ноября будет практически одинаковая погода: метели, снег, гололедица и минусовая температура. Об этом говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

"Снег, метель, на дорогах гололедица", – отмечают синоптики в прогнозе на каждые сутки, причем и на день, и на ночь.

Ветер будет юго-западный, около 10 метров в секунду с порывами до 20 метров. Температура по ночам будет опускаться до -15 градусов, а днем ожидается -10 градусов.

В Барнауле в эти три дня будет небольшой снег и сильная гололедица. Температура ожидается примерно такая же, как по краю: около -13 градусов ночью и -7 градусов днем.

Ранее барнаульские дорожники перешли на зимний режим работы.