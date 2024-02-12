Снежный пенис у мемориала в Староалейском слепили подростки

С авторами скульптуры общаются сотрудники ПДН

12 февраля 2024, 16:50, ИА Амител

Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: "В курсе 22"

Стало известно, кто слепил снежный пенис у мемориала ВОВ в Староалейском. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, авторами скульптуры являются подростки 15 и 16 лет. Парни рассказали, что просто веселились и не хотели никого оскорбить. Говорят, что слепили пенис, сфотографировали и сломали.

Фото разлетелось по соцсетям и возмутило жителей региона.

Сейчас со скульпторами работают сотрудники ПДН. Решается вопрос о наказании.