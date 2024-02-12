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Снежный пенис у мемориала в Староалейском слепили подростки

С авторами скульптуры общаются сотрудники ПДН

12 февраля 2024, 16:50, ИА Амител

Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: "В курсе 22"
Неприличная фигура у мемориала ВОВ / Фото: "В курсе 22"

Стало известно, кто слепил снежный пенис у мемориала ВОВ в Староалейском. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, авторами скульптуры являются подростки 15 и 16 лет. Парни рассказали, что просто веселились и не хотели никого оскорбить. Говорят, что слепили пенис, сфотографировали и сломали.

Фото разлетелось по соцсетям и возмутило жителей региона. 

Сейчас со скульпторами работают сотрудники ПДН. Решается вопрос о наказании.

Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

20:23:47 12-02-2024

Они ни чего не знают про эту войну. У них даже прадеды там не воевали. Так же как про Афганскую и Чеченскую, про которые им на уроках истории не рассказывали.

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Гость

10:06:29 13-02-2024

Что бы не говорили, как бы не возмущались... Это следствие нашего воспитания подрастающего поколения. Это итог того,что у нас получилось. Какими детей воспитаешь, такое будущее и будет. Точнее, уже есть.

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