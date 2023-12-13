Снизить возраст досрочного выхода на пенсию предложили в Госдуме
Сейчас норма досрочного выхода на пенсию, к сожалению, не имеет практического применения
13 декабря 2023, 10:35, ИА Амител
В Госдуме предлагают снизить на пять лет возраст досрочного выхода на пенсию: до 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин, пишут "Известия". Законопроект внесут на рассмотрение 13 декабря.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас лицам, имеющим стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины), пенсия может назначаться на 24 месяца ранее достижения официального возраста выхода на пенсию. Однако подавляющая часть выпускников школ продолжает обучение и приступает к трудовой деятельности в 23-24 года, так что норма досрочного выхода не имеет практического применения.
"Кроме этого, предполагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать в сфере "белой" заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Такой уровень "серых" доходов сохраняется длительное время", – говорится в пояснительной записке.
Для решения этих проблем депутаты предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года – для женщин. При этом сохраняется условие, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 – у женщин.
10:46:53 13-12-2023
Знакомая в администрации Ленинского района работала и в 40 лет уже вышла на пенсию. Вот это рабочая схема и реальная забота чувствуется
10:50:55 13-12-2023
Гость (10:46:53 13-12-2023) Знакомая в администрации Ленинского района работала и в 40 л... Это называется - госслужба, для них закон с е-балами не подходит. Они каста другая.
10:54:42 13-12-2023
Гость (10:50:55 13-12-2023) Это называется - госслужба, для них закон с е-балами не под... не свисти, свиристель, супруга госслужащая в федеральной конторе, возраст уже давно за 40, ни о какой пенсии речи не ведется. у нее в конторе все уходят по обычному возрасту. а первый скорее всего про пенсию по инвалидности начирикал, но стыдливо об этом умолчал.
11:04:37 13-12-2023
Гость (10:54:42 13-12-2023) не свисти, свиристель, супруга госслужащая в федеральной кон... клоуны, сильнее минусуйте, подтверждайте мою правоту. бггг
12:06:16 13-12-2023
Гость (10:54:42 13-12-2023) не свисти, свиристель, супруга госслужащая в федеральной кон... уходят, пока вперед ногами не вынесут, потому что места козырные, вот и сидят до покоса
12:09:01 13-12-2023
Гость (10:50:55 13-12-2023) Это называется - госслужба, для них закон с е-балами не под... Я на госслужбе уже 35 лет. И на пенсию пойду в 60. Никаких привелегий.
12:20:55 13-12-2023
Гость (12:09:01 13-12-2023) Я на госслужбе уже 35 лет. И на пенсию пойду в 60. Никаких п... Тупоголовые не поверят, даже если их носом натыкать.
10:53:51 13-12-2023
Гость (10:46:53 13-12-2023) Знакомая в администрации Ленинского района работала и в 40 л... Надорвалась,поди ко,бедная ,на работе?
10:54:50 13-12-2023
Гость (10:46:53 13-12-2023) Знакомая в администрации Ленинского района работала и в 40 л... Все равны - одни равнее!!!!!!!!!
12:05:24 13-12-2023
Гость (10:46:53 13-12-2023) Знакомая в администрации Ленинского района работала и в 40 л... ясно дело, у них - муниц.служащих и отпуска поболее, чем 28 дней
17:57:39 13-12-2023
Гость (10:46:53 13-12-2023) Знакомая в администрации Ленинского района работала и в 40 л... Ты дибил закон почитай о госслужбе краевой и федеральный. Госслужащие и тетка, тебе справку выписывающая, и министр. А на пенсию в 65.
19:21:34 13-12-2023
Гость (10:46:53 13-12-2023) Знакомая в администрации Ленинского района работала и в 40 л... Администрация Ленинского района никоем образом к гослужбе не относится. Это муниципальная служба. Тут и бонусы поменьше и законы другие..
10:53:54 13-12-2023
Ну очень необходимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И это по-человечески!
11:14:43 13-12-2023
Гость (10:53:54 13-12-2023) Ну очень необходимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И это по-челове... Губу то особо не раскатывайте(уж извините меня за грубость),мало ли мы слыхали про разные всякие прекрасные идеи и инициативы?И где они?Всё там же?Так и здесь.Сейчас ,перед выборами ,много чего можно будет услышать.Только вот ,какой итог из этого будет?А ,вообще ,я ,конечно ,согласен ,что это необходимо принять.Да ,и вообще ,отменить это повышение пенсионного возраста,а то, за здорово живёшь, накинули пятёрочку ,не спрашивая мнения народа,и паши Ваня ,будь здоров.
11:02:31 13-12-2023
Пожалуйста, это так важно для народа России!
11:08:11 13-12-2023
Да, возраст выхода вернуть, и деньги выплатить за задержку пенсии!
11:16:13 13-12-2023
Гость (11:08:11 13-12-2023) Да, возраст выхода вернуть, и деньги выплатить за задержку п... Абсолютно справедливо.
11:31:37 13-12-2023
а от какой партии инициатива?
12:07:59 13-12-2023
Гость (11:31:37 13-12-2023) а от какой партии инициатива?... вот! главный вопрос! от какой партии инициатива - такое и будет решение - имхо
11:44:39 13-12-2023
У слуг народа, все в руках и они себя не обидят ни в чем. А хозяин, пусть сволочь мучается на пенсии, на яйцах за 200 и курицах за 500.
11:48:42 13-12-2023
Поди, и в дедмороза верите? 😆
12:10:41 13-12-2023
Вот вы наивные (11:48:42 13-12-2023) Поди, и в дедмороза верите? 😆... Надежда умирает последней! На человечность хочется надеяться!
11:53:38 13-12-2023
Им что теперь, яхты свои с дворцами продавать прикажете, чтобы народу пенсии вернуть?!
12:03:29 13-12-2023
Гость (11:53:38 13-12-2023) Им что теперь, яхты свои с дворцами продавать прикажете, что... Гость, огромные яхты и большие дворцы они шиш вернут, это строго охраняется Конституцией, ну а что помельче и попроще, то будут смотреть на преданность. Кстати вчера они праздновали свою "защиту" от народа.
12:07:05 13-12-2023
на яйцах за 200 ------ Не переживайте, сейчас турецкие по 199 руб. подоспеют)))
16:36:26 13-12-2023
Гость (12:07:05 13-12-2023) на яйцах за 200 ------ Не переживайте, сейчас турецкие по 1... по 199, но мелкие...
15:46:28 13-12-2023
Инициатива которая умрет не родившись, сколько их уже "запускалось" в заботе о гражданах. А если из стажа убрать время в декрете, то и подавно цифры недостижимые в 37 лет на досрочное. Хотя странно, с одного боку "стимулируем" рождаемость маткапиталом, с другой исключаем декрет из стажа.
17:23:44 13-12-2023
"Хотя странно, с одного боку "стимулируем" рождаемость маткапиталом, с другой исключаем декрет из стажа." =========== Припрет, пообещают вернуть, а обещанного три года ждут.
00:45:43 14-12-2023
Было бы хоть как то справедливо. В наше время то стажа не хватает для права на пенсию, то балов. Многие не могут идти на пенсию при достижении возраста. Потому что работают не официально, работы нет, а семью кормить надо. А некоторые просто не понятно как жили. Так почему не снизить возраст выхода на пенсию при стаже 32 и 37 и возраст 55 и 60, для тех кто выработал стаж. Хоть как то повысить уважение народа.