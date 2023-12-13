Снизить возраст досрочного выхода на пенсию предложили в Госдуме

Сейчас норма досрочного выхода на пенсию, к сожалению, не имеет практического применения

13 декабря 2023, 10:35, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предлагают снизить на пять лет возраст досрочного выхода на пенсию: до 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин, пишут "Известия". Законопроект внесут на рассмотрение 13 декабря.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас лицам, имеющим стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины), пенсия может назначаться на 24 месяца ранее достижения официального возраста выхода на пенсию. Однако подавляющая часть выпускников школ продолжает обучение и приступает к трудовой деятельности в 23-24 года, так что норма досрочного выхода не имеет практического применения.

"Кроме этого, предполагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать в сфере "белой" заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Такой уровень "серых" доходов сохраняется длительное время", – говорится в пояснительной записке.

Для решения этих проблем депутаты предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года – для женщин. При этом сохраняется условие, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 – у женщин.