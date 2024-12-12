НОВОСТИОбщество

Сносить и строить. На реновацию барнаульского Потока уйдет до 15 лет

"Аварийный" микрорайон ждет масштабная трансформация

12 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Барнаульский Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульский Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский Поток, проект реновации которого выставили на общественные обсуждения, будут обновлять в течение 15 лет. Именно этот срок указан в документации к проекту. За это время в микрорайоне снесут 35 домов и построят 40. Их площадь составит 381 тыс. квадратных метров.

В документе также отмечено, что участвовать в будущем аукционе, на котором разыграют право застройки микрорайона, смогут только компании, построившие "в совокупном объеме не менее 10% от 381 тыс. квадратных метров". То есть не менее 38,1 тыс. "квадратов" (это приблизительно три многоквартирных дома). С девелопером заключат один договор развития без определения очередности застройки.

Схема границ территории застройки Потока / Фото: barnaul.org

Работать инвестор будет на территории площадью 27 га, которая сейчас занята аварийными домами. Все их ожидает снос:

ул. 1-я Западная, 42, 47а, 48, 10, 49;
ул. Петра Сухова, 6, 12, 40, 46, 48, 44, 57, 67, 3, 14;
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 58;
ул. Тимуровская, 34, 36, 56, 52;
ул. Смирнова, 83;
ул. Беляева, 34;
ул. Малахова, 39;
ул. 40 лет Октября, 17, 15, 13;
ул. Чудненко, 6, 8, 10, 12, 7, 4;
пр. Ленина, 181, 175;
ул. Чеглецова, 9.

Общественные обсуждения проекта застройки Потока продлятся до 10 февраля 2025 года. В течение этого времени барнаульцы могут внести свои предложения и замечания.  
 

Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле начались общественные обсуждения застройки Потока

Барнаульцы смогут внести свои предложения и замечания до февраля 2025 года
НОВОСТИОбщество
строительство аукционы и торги застройщики квартал

Комментарии 20

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Кхм...

09:04:00 12-12-2024

15 лет...
Самоуверенные какие.

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Гость

09:16:16 12-12-2024

Кхм... (09:04:00 12-12-2024) 15 лет...Самоуверенные какие....
Самоуверенность эта не на пустом месте возникла. Внесут потом ничего не значащие изменения в эту реновацию и снова 15 лет начнут новый отсчёт. Обнулятся так сказать...

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гость

09:19:25 12-12-2024

а дороги расширять будут?

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Кхм...

10:05:29 12-12-2024

гость (09:19:25 12-12-2024) а дороги расширять будут?... Зачем?
Гораздо выгоднее увеличить налоги и сборы на частные ТС, увеличить количество и размер штрафов для автовладельцев - и машин на дорогах просто не останется. И бюджету польза.
😁

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Гость

12:52:44 12-12-2024

Кхм... (10:05:29 12-12-2024) Зачем?Гораздо выгоднее увеличить налоги и сборы на частн... Сам себе противоречить. Машин не останется, бюджету польза. Будут платить, но ездить

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Гость

17:06:40 12-12-2024

гость (09:19:25 12-12-2024) а дороги расширять будут?... Будут в Вашингтоне.

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Musik

09:31:31 12-12-2024

Поток.
легенда...

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Гость

09:47:37 12-12-2024

Надо там дороги расширять, а может и вообще планировку немного переделать

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Гость

10:47:33 12-12-2024

Гость (09:47:37 12-12-2024) Надо там дороги расширять, а может и вообще планировку немно...
Так планировку и собираются изменить. Вы сами подумайте, вместо 35 старых 2-3-х этажных домов будут построены 40 новых 10-14-16-22-х этажных многоквартирников. Соответственно и существующие дороги отрицательно расширятся в сторону сужения.

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Wert

10:05:25 12-12-2024

Худ Музей больше 10 лет делают )

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Гость

11:23:23 12-12-2024

Wert (10:05:25 12-12-2024) Худ Музей больше 10 лет делают )... лет 15 уже

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Гость

12:54:45 12-12-2024

Wert (10:05:25 12-12-2024) Худ Музей больше 10 лет делают )... Это государство, а там частник.

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Гость

10:13:29 12-12-2024

В центре надо ремонтировать дома. Простоят ещё 100 лет после своевременного ремонта. Чтобы потом экстренно не пришлось переселять.

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Гость

10:17:48 12-12-2024

"Стихийные" гаражи на пересечении 40 лет Октября и Чеглецова - пора продавать, пока не разровняли под застройку.

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олигарх

10:38:31 12-12-2024

давн опрора эти лачуги с ленина снести и построить человеческие сорокаэтажки.

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Гость

10:45:49 12-12-2024

Не Поток это, поселок Западный.

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Гость

10:49:53 12-12-2024

деревню по среди города и старые дома с деревянными перекрытиями давно пора сносить.
другой вопрос, что коммуникации это все благолепие просто не выдержат.

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Гость

12:24:35 12-12-2024

На конец 2024 г. не распроданными простаивают 86,2 миллиона квадратных метров жилых новостроек в России. Вопросы?

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Гость

12:55:01 12-12-2024

Надо не сносить, а ремонтровать и восстанавливать. Эти дома еще современные человейники перестоят!

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Гость

14:23:42 12-12-2024

Прудские когда сносить будете? Ближе к центру. Тут такое можно настроить.

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