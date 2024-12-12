Сносить и строить. На реновацию барнаульского Потока уйдет до 15 лет

"Аварийный" микрорайон ждет масштабная трансформация

12 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Барнаульский Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский Поток, проект реновации которого выставили на общественные обсуждения, будут обновлять в течение 15 лет. Именно этот срок указан в документации к проекту. За это время в микрорайоне снесут 35 домов и построят 40. Их площадь составит 381 тыс. квадратных метров.

В документе также отмечено, что участвовать в будущем аукционе, на котором разыграют право застройки микрорайона, смогут только компании, построившие "в совокупном объеме не менее 10% от 381 тыс. квадратных метров". То есть не менее 38,1 тыс. "квадратов" (это приблизительно три многоквартирных дома). С девелопером заключат один договор развития без определения очередности застройки.

Схема границ территории застройки Потока / Фото: barnaul.org

Работать инвестор будет на территории площадью 27 га, которая сейчас занята аварийными домами. Все их ожидает снос:

ул. 1-я Западная, 42, 47а, 48, 10, 49;

ул. Петра Сухова, 6, 12, 40, 46, 48, 44, 57, 67, 3, 14;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 58;

ул. Тимуровская, 34, 36, 56, 52;

ул. Смирнова, 83;

ул. Беляева, 34;

ул. Малахова, 39;

ул. 40 лет Октября, 17, 15, 13;

ул. Чудненко, 6, 8, 10, 12, 7, 4;

пр. Ленина, 181, 175;

ул. Чеглецова, 9.

Общественные обсуждения проекта застройки Потока продлятся до 10 февраля 2025 года. В течение этого времени барнаульцы могут внести свои предложения и замечания.

