В Барнауле начались общественные обсуждения застройки Потока

Барнаульцы смогут внести свои предложения и замечания до февраля 2025 года

11 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Общественные обсуждения проекта застройки микрорайона Поток стартовали в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии.

Проект комплексного развития территории Поток станет для краевой столицы пилотным. Ранее его концепцию рассматривали и обсуждали на совещаниях в администрации города.

"В рамках предложенной концепции на 27 гектарах территории жилой застройки, ограниченной улицей Эмилии Алексеевой, проспектом Ленина, улицами Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова, Малахова, планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов общей площадью около 381 тыс. кв. м, детского сада и школы, а также других объектов инфраструктуры", – напомнили в мэрии.

В проект входят 35 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Еще один тип многоквартирных домов, которые могут включить в границы КРТ "Поток" – многоквартирные дома, соответствующие критериям правительства Алтайского края. При соответствии хотя бы одному из них и при согласии более 2/3 собственников дом может участвовать в реализации проекта.