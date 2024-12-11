В Барнауле начались общественные обсуждения застройки Потока
Барнаульцы смогут внести свои предложения и замечания до февраля 2025 года
11 декабря 2024, 12:00, ИА Амител
Общественные обсуждения проекта застройки микрорайона Поток стартовали в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии.
Проект комплексного развития территории Поток станет для краевой столицы пилотным. Ранее его концепцию рассматривали и обсуждали на совещаниях в администрации города.
"В рамках предложенной концепции на 27 гектарах территории жилой застройки, ограниченной улицей Эмилии Алексеевой, проспектом Ленина, улицами Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова, Малахова, планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов общей площадью около 381 тыс. кв. м, детского сада и школы, а также других объектов инфраструктуры", – напомнили в мэрии.
В проект входят 35 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Еще один тип многоквартирных домов, которые могут включить в границы КРТ "Поток" – многоквартирные дома, соответствующие критериям правительства Алтайского края. При соответствии хотя бы одному из них и при согласии более 2/3 собственников дом может участвовать в реализации проекта.
12:27:05 11-12-2024
Где там строить? Там давно все застроено уже!
13:06:47 11-12-2024
Гость (12:27:05 11-12-2024) Где там строить? Там давно все застроено уже!...
Написано же, что вместо 35-ти аварийных 2-3-х этажных домов предлагается воткнуть 40-к многоквартирных 14-22-х этажных человейников, посадив их на те же сети. В принципе, чего здесь обсуждать, нужно срочно принимать. Единственное, считаю строительство школы и детсада, излишеством. Лучше воткнуть ещё 2 многоквартирных дома...
13:06:25 11-12-2024
А где можно ознакомиться с планом завтройки, его конкретными границами, что именно планируется на каждом отрезке?
13:07:24 11-12-2024
Писали в границах Красноармейский - Социалистический , Пролетарская -Короленко , письмо прислали , расматривать не будут . Эти обсуждения на обман похожи !
19:45:43 11-12-2024
Гена (13:07:24 11-12-2024) Писали в границах Красноармейский - Социалистический , Прол... По вашему это поток? Понаехавшая селянка?
13:17:36 11-12-2024
Что вы хотите построить на коммуникациях и инфраструктуре царя гороха? Снесите японские бараки, постройте двухэтажные таунхаусы. Поток последний зелёный район в городе. Свечки свои в центре да на выселках втыкайте
16:05:19 11-12-2024
Поток пора давно обновить, старые дома портят и угнетают.!
16:14:12 11-12-2024
Тут явно опечатка...Не застройки Потока...А потока застройки...
22:04:05 11-12-2024
И ещё предлагаю уменьшить ширину проезжей части ленинского проспекта от космонавтов до северо-западной, а то люди слишком быстро доезжают до работы.
16:35:00 12-12-2024
Самое главное чтобы дома строили не рядом с пешеходными тротуарами ( как было раньше и пока сейчас) , тем более что земельные участки позволяют это. И наконец то снесли все убогие сарайки.
22:57:43 12-12-2024
Администрация и градостроительство давно без людей всё решило.
Так что хоть за обсуждайтесь.
Сорока двадцатиэтажкам быть!
Людям в человейниках жить!