Снова престижно. Ректор АлтГТУ посетил всероссийский форум инженерного образования

Он проходит на площадке нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана

29 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Форум "Технологическое лидерство: новая парадигма инженерного образования" / Фото: Минобрнауки России

Ректор Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Андрей Марков участвует во всероссийском форуме "Технологическое лидерство: новая парадигма инженерного образования". Мероприятие, организованное Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке правительства России, проходит на территории нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана.

На форуме собрались ректоры ведущих технических университетов страны, представители технологических компаний, а также федеральные и региональные чиновники. Форум открыл министр науки и высшего образования Валерий Фальков, отметив значительные усилия, направленные на развитие инженерного образования в России.

"Сегодня более 40% бюджетных мест в вузах привлекаются по инженерно-техническим направлениям. Большую роль в этом процессе играют проекты "Передовые инженерные школы" и "Приоритет-2030", поддержанные президентом России Владимиром Путиным. Развивается фундаментальная подготовка инженеров, и важно, что большинство выпускников технических вузов работают по специальности, что подтверждает данные о приеме на работу в НИУ ВШЭ", – сказал министр.

Андрей Марков отметил, что технические вузы России ощутили значительные перемены, направленные на поддержку инженерного образования.

Форум "Технологическое лидерство: новая парадигма инженерного образования" / Фото: Минобрнауки России

"Очень много сделано и делается для возвращения престижа профессии инженера, реализуются федеральные проекты, которые позволяют оснащать лаборатории необходимым оборудованием, создавать кампусы мирового уровня, проводить научные исследования", – уточнил Андрей Марков.

По его словам, реформа в образовании станет важным шагом и позволит перейти к более практическому обучению. Партнеры вуза – международные компании – с радостью поддержали идею и выразили готовность участвовать в этом процессе.

Марков также уточнил, что на недавнем дне открытых дверей в АлтГТУ школьники показали интерес не только к ИТ-сфере, но и к таким направлениям, как машиностроение, энергетика и создание новых материалов.

Ректор пояснил, что это свидетельствует о работе, проделанной Министерством науки и высшего образования и Минпросвещения России. Изменения, направленные на модернизацию инженерного образования, ощутимы. Андрей Марков считает, что совмещение научных традиций с практической подготовкой и сотрудничеством с работодателями помогут вывести подготовку инженеров на новый уровень.

Напомним, АлтГТУ стабильно удерживает свои позиции среди инженерных вузов России, занимая 64-е место из 157 в рейтинге НИУ ВШЭ.

В течение двух дней участники форума будут продвигать идеи для реализации программ развития вузов, включая отраслевые, многопрофильные и классические университеты.