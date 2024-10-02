"Со мной сложно, но интересно". Пашаева о "Катуни 24", цензуре на ТВ и журналистике

Глава ИД "Регион" очень редко дает интервью, но для amic.ru сделала исключение

02 октября 2024, 07:45, Вячеслав Кондаков

Директор ИД "Регион" Ольга Пашаева / Фото предоставлено Ольгой Пашаевой

Краевому телеканалу "Катунь 24", который входит в издательский холдинг "Регион", в 2024 году исполнилось 15 лет. Телеканал называют кузницей кадров: за время его существования там "засветились" десятки журналистов, которые позже продолжили карьеру в федеральных СМИ. Руководитель ИД "Регион" Ольга Пашаева в интервью журналисту amic.ru Вячеславу Кондакову рассказала, как в 2013 году пришла в компанию и почему пришлось "встряхнуть" коллектив. Также она пожаловалась на нехватку кадров и с огорчением констатировала, что все современные журналисты быстро "выгорают" на работе. А еще руководитель издательского дома рассказала о том, почему телевизор – скрепа, объединяющая людей всех социальных статусов в стране.

"Телевидение – это вулкан, который потребляет огромное количество энергии и ресурсов"

– Первый год для руководителя всегда самый сложный. У вас было так же?

– В 2013 году со мной связался Евгений Нечепуренко, который на тот момент возглавлял управление печати Алтайского края. Он и рассказал, что каналу нужен свежий взгляд и новое дыхание. Все же думают, что если губернатор дал денег, вы запустили телеканал, то дальше все пойдет само собой. Телевидение – это вулкан, который потребляет огромное количество энергии и ресурсов. Я отношусь к типу людей, которым нужны творческие вызовы. Слабоумие и отвага! Сказала себе: "Оля, ну давай попробуем". К тому же мне не хотелось возвращаться в программу "Вести Алтай", где я была в очень жестких рамках, а мне всегда хочется выйти из них.

– Слышал от некоторых коллег, что с вами сложно работать. Особенно в первый год вашей работы в ИД "Регион". Вы действительно требовательный руководитель?

– Со мной сложно, но интересно. Пришлось немного "встряхнуть" коллектив, не все выдержали эту тяжелую дорогу. Из-за этого на меня постоянно жаловались, но Евгений Нечепуренко поддержал меня и дал полный карт-бланш. В конечном счете я все делала и делаю именно для коллектива. Но человек так устроен, что ему постоянно нужно бороться, а не созидать. Часть сотрудников осталась, они приняли новые правила игры – так мы стали производить не один-два выпуска новостей в день, а шесть.

– Мне известно, что вы получали очень хорошую зарплату в "Вестях". Насколько предложение возглавить ИД "Регион" для вас было выгодным?

– Я шла работать не ради денег. Своих сотрудников я могу стимулировать за счет внебюджетных проектов, а вот сама по статусу не имею права где-то подрабатывать. Я не жалуюсь, но просто не понимаю инфантильную позицию некоторых журналистов, которые утверждают, что пришли в профессию не ради денег.

Съемки выпуска новостей на "Катуни 24" / Фото: amic.ru

"Телик – штука, которая проявляет все лучшие и худшие качества в человеке"

– Вам нравится контент, который производит телеканал "Катунь 24"?

– Очень сложный вопрос. Я не могу говорить от имени потребителей. Как человек, который много лет проработал на телевидении, воспринимаю продукт иначе: обращаю внимание на свет, картинку, как одеты ведущие и какая мебель стоит в кадре. Иногда удивляюсь тому, как федеральные телеканалы сливают огромные финансы в никуда. Нам бы их хватило на несколько симпатичных проектов.

Телевидению нужны деньги. Чтобы все понимали: один выпуск музыкальной программы на Первом канале или "России 1" – годовой бюджет нашего ИД. Это зарплаты более 140 сотрудников, налоги, связь. Нельзя делать телевидение только за счет интеллекта и постоянного задора, нужны огромные финансовые ресурсы. По картинке мы не можем конкурировать с федеральными каналами, как бы ни старались – этого не произойдет. Все, что происходит на телеканале, – моя личная амбиция. Никто не запрещает мне выдавать два выпуска новостей в день, чтобы сохранить лицензию. Это допустимо – повторять несколько выпусков хоть весь день, но мы с командой журналистов решили, что не будем этого делать.

Однако, помимо денег, существует проблема отсутствия кадров. Несмотря на то, что именно на Алтае в разное время запускали первые в Сибири независимые телеканалы и радиостанции, у нас никогда не было своей телевизионной школы. К нам приходят люди, которые ничего не знают о профессии.

– И чья это проблема? К нам тоже приходят практиканты, которые не имеют представления о профессии. Да и в целом большинство выпускников журфака хотят работать SMM-специалистами.

– Стало слишком много источников информации. Наша профессия потеряла престижность, особенно по сравнению с временем, когда я сама работала в кадре. 60-70 лет назад на Алтай создавать телевидение приезжали люди со всей страны. И все были большими профессионалами. Последнее поколение истинных телевизионщиков на Алтае – команда "Вестей Алтай": Владислав Сухачев, Ася Майорова, Ирина Прокофьева, Дмитрий Клишин, Вера Климанова и некоторые другие журналисты. Они прошли большой путь, чтобы стать мэтрами. "Катунь 24" же запускали до эпохи царствования социальных сетей. Мы приезжали в село, и его жители, только увидев людей с камерами, рассказывали нам о своих проблемах. Телевизионные журналисты до прихода соцсетей были звездами. Они могли реализовать себя в профессии. Сейчас же существует невероятное количество возможностей для творческих и амбициозных личностей. Зачем талантливому человеку идти работать на "Катунь 24"?

– Работа на ТВ – статус, о котором многие мечтают, тем более тщеславные люди. Не каждый талантливый человек способен сам создать проект для "ВКонтакте" или YouTube. А на "Катуни 24" для этого есть ресурсы.

– Невозможно прийти на телевидение и придумать сюжет на две минуты, который потом потрясет весь мир. Для создания хорошего телевизионного сюжета нужно как минимум пять человек – профессионалов своего дела. Нельзя родиться талантливым журналистом. Да, ты можешь испытывать потребность помогать людям, но азам профессии учатся в университетах и в редакциях.

– Предполагаю, что на краевом телеканале денег много не заработать.

– На бюджетном региональном канале – нет, а вот на федеральных очень высокие зарплаты. При условии, что ты обрел статус звезды и "продаешь" свое имя. Большинство телекомпаний готовы вкладывать деньги в сотрудников, которые могут стать или являются его лицами. Все, включая руководителей и гримеров, будут бегать вокруг таких ведущих или журналистов. Задача телеканалов – создать как можно больше звезд и зарабатывать на них.

– В истории "Катуни 24" были сотрудники, страдавшие звездной болезнью?

– Безусловно. Телевидение – испытание медными трубами, которое нужно пройти каждому журналисту. Я сталкивалась с историями, когда человеку от популярности "срывало" голову: его бесплатно угощали в кафе, постоянно привозили подарки, а к девушкам приезжали незнакомые люди и делали предложение руки и сердца. Некоторые телевизионщики часто кажутся надменными и пафосными, потому что закрываются от всех. Телевидение – максимально интровертная сфера деятельности: ты просто сидишь в темной комнате и говоришь с камерой. Не хочется улыбаться каждому встречному. Однако есть и те, кто купается в популярности и теряет себя в профессии. Можно уже дальше не развиваться, а писать тексты, даже не проверяя информацию.

– Сложно руководить таким коллективом?

– Для меня вызов объяснять сотрудникам, где они правы, а где нет. Приходится подбирать слова так, чтобы человек под воздействием эмоций не написал какую-нибудь ерунду в социальных сетях. При этом я не могу запретить вести сотруднику личную страницу. Мы можем работать только на доверии. Телик – штука, которая проявляет все лучшие и худшие качества в человеке.

Съемки выпуска новостей на "Катуни 24" / Фото: amic.ru

"Чем больше действующая власть потратит времени на себя – тем больше его получат оппозиционные партии"

– Может ли телеканал, который финансируется государством, быть независимым и объективным?

– Могу привести много примеров, когда созданный правительством телеканал "Катунь 24" был единственным в регионе СМИ, кто поднимал проблемную тему. Я человек системы. Никогда этого не отрицала. При этом мы стараемся соблюдать баланс между повесткой для власти и повесткой, которую власть не хотела бы увидеть. Мы прекрасно понимаем свое место в информационной лодке и лишний раз не хотим ее раскачивать. Я за то, чтобы соблюдать баланс: информировать и нравиться людям. Задача государственного СМИ и власти – уметь договариваться.

– Что вы подразумеваете под понятием "системный человек"?

– Я видела перестройку, как разваливается Советский Союз, труднейшие 90-е, переживала в Таджикистане "оранжевую революцию", которую организовали американские власти (речь идет о вооруженном конфликте в Таджикистане между сторонниками центральной власти и различными группировками в лице Объединенной таджикской оппозиции, последовавший за провозглашением независимости страны в результате распада СССР (1992-1997). Наиболее ожесточенное противостояние происходило с конца августа 1992 года по июль 1993-го, когда страна была фактически разделена на две части. – Прим. ред.). Ну такая себе хрень, прям на любителя. Я тогда жила в прекрасной теплой стране, не понимала, почему должна была бросить все и сбежать с семьей в Сибирь. В итоге именно здесь я нашла себя.

Почему я не должна быть благодарна России за порядок и спокойную жизнь? В прошлом году я была в Душанбе. Не почувствовала, что за последние 30 лет там стало лучше. Барнаул по качеству жизни город более комфортный. Любому руководителю, да и не только, нужно время. Мне повезло – у меня оно было, чтобы "Катунь 24" начали смотреть и цитировать. Пусть это звучит пафосно, но сегодня в Алтайском крае практически нет людей, которые не слышали бы о нас. Недавно в Алтайском крае прошел медиафорум "Движения Первых", в котором приняли участие школьники со всего региона. И большинство из них назвали "Катунь 24" главным СМИ края. Кроме того, по итогам августа наш канал занял второе место в стране по вовлеченности аудитории в соцсети "ВКонтакте" среди городов до миллиона человек. Эти результаты говорят о многом.

– Есть "красные линии", темы, которые нельзя затрагивать на телеканале?

– Я бы не сказала, что молодые люди, приходящие работать к нам, страдают от того, что не могут рассказать о разваливающейся школе. Мир поменялся и теперь каждый может написать об этом в соцсетях. К тому же губернатор Виктор Томенко и его команда узнают об этом раньше, чем СМИ. Я сторонник принципа: "Если критикуешь – предлагай". Как бы нас ни гнобили, но мы единственные, кто по закону дает огромное количество эфирного времени всем партиям. Иными словами, чем больше действующая власть потратит времени на себя – тем больше его получат оппозиционные партии. У нас на канале есть специальный отдел, который следит за этим. В итоге зритель может включить "Катунь 24", увидеть там условного депутата АКЗС от ЛДПР или от других партий. Даже если представители оппозиции не хотят с нами разговаривать, мы самостоятельно обязаны заполнять эфирное время контентом об их жизни. Печаль в том, что часто приходится самим за ними бегать. Да и информационная повестка у них так себе.

Ольга Пашаева на вручении премии "Наши" / Фото предоставлено Ольгой Пашаевой

"Телевизор – основа государственности и скрепа, которая объединяет людей всех социальных статусов"

– Я уже много лет не смотрю телевидение. На YouTube много интересных проектов, качество которых на голову выше, чем даже на Первом. Как думаете, официальные каналы все меньше будут интересны аудитории? У традиционного ТВ нет будущего?

– Мы тоже боремся за эту аудиторию, поэтому представлены на всех видеоплатформах: Rutube, "ВКонтакте" и YouTube. Люди не уходят в интернет, статистика говорит об обратном. Официальные телеканалы с советских времен – самое массовое средство информации. Телевидение в России не умрет никогда! Ты просто еще относительно молод, а вот после 45 лет начнешь "жить" рядом с телевизором. С ним же все больше времени будет проводить твоя семья. А после 50 лет телевизор станет неотъемлемой частью твоей жизни. Бесплатное телевидение – главное психотерапевтическое средство в мире. В России этого "лекарства" даже меньше, чем в большинстве западных стран. Телевизор – основа государственности и скрепа, которая объединяет людей всех социальных статусов. Посмотри на успех канала "Пятница". Еще пять лет назад его гендиректору Николаю Картозии эксперты говорили, что все ниши заняты и ничего нового ему не придумать. В итоге "Пятница" сейчас рвет все рейтинги, заметно "омолодив" аудиторию, и забирает огромную часть рекламного бюджета. Это ли не доказательство, что традиционное телевидение никогда не умрет?

– Согласен, очень хороший пример. А телеканал "Катунь 24" может делать такой же контент для молодой аудитории?

– Мы стараемся, но у нас нет такого бюджета. Например, у нас выходит тревел-шоу "Здесь был Саша", который делает Александр Волокитин. Если у нас для его создания есть одна камера и один журналист, то у телеканала "Пятница" – пять камер, семь машин, команда сценаристов и редакторов. Недавно к нам на Алтай из Москвы приезжала целая бригада, не менее десяти человек, снимать трехминутный ролик! От нас же на съемку поехал всего один человек. Он был и водителем, и оператором, и звукорежиссером, и гримером, и журналистом. Они сняли такой же ролик, как и мы. Только мы потратили на создание сюжета 30 минут, а они – три дня. Не могу сказать, что коллеги с федерального канала делают что-то неправильно. Они предусматривают все детали, у каждой функции был свой человек, никто не ругается друг с другом. По-хорошему завидую коллегам.

– В журналистике в целом наблюдается кадровый голод. Довольны профессиональным уровнем сотрудников телеканала?

– Проблема именно в журналистах. В остальных специальностях у нас все вакансии закрыты. Уверена, что у нас лучший пул операторов. Есть и другие хорошие операторы, которые работают на себя и не готовы втягиваться в эту "мясорубку" под названием телевидение, где нужно выдавать продукты очень быстро. Только профессиональное телевидение и работа в большой команде способны научить человека дисциплине. С журналистами беда, мы не успеваем их учить. Как только они хоть что-то начинают собой представлять, то их сразу же переманивают федеральные телеканалы.

– А что плохого в том, что "Катунь 24" – кузница кадров? Например, мой знакомый – Никита Петухов – по моему мнению, делал лучшее шоу в истории канала под названием "Большой Барнаул", а сейчас он автор крутого проекта "Спортс.ру".

– Я недавно посчитала, что за 15 лет у нас проработало более 900 человек. В 2019-2020 годах от нас ушла группа журналистов с большой внутренней индивидуальностью. Что касается Никиты, то журналист должен попасть в нужное время. Тогда он уговаривал меня делать программу о хоккее, но аудитория была к этому не готова. Теперь же, когда команда "Динамо-Алтай" выступает в ВХЛ, мы нуждаемся в программе о хоккее. Однако человека, который смог бы делать ее интересно, сейчас нет. Да и вообще молодым журналистам тяжело сконцентрироваться на чем-то. Нереально переработать столько информации, ее стало очень много, поэтому люди закрываются от внешнего мира и быстро "выгорают". Приходится искать новые формы мотивации журналистов. Я могу быть недовольна качеством продукта, но понимаю, насколько это сложная работа. Современное информационное поле – огромный океан, который "засасывает" даже профессионалов. Выбраться из этой воронки способны не все.

Телеканал "Катунь 24" / Фото: amic.ru

"Работа на региональном ТВ – постоянный стресс"

– Вы говорите, что не можете конкурировать с федеральными каналами. Какой бюджет у "Катуни 24" и удается ли вам зарабатывать на рекламе?

– В среднем мы получаем из бюджета 97-110 миллионов рублей. Из них большую часть отдаем на обслуживание связи. Мы бюджетное учреждение и зарплаты у нас соответствующие. Стараюсь хоть как-то привлекать внебюджетные средства. У нас нет специальной видеоредакции, которая бы занималась только рекламой. Все делаем сами. Мы неплохо освоили жанр прямых трансляций и начали на этом зарабатывать. Например, нас наняла Федерация гребли Алтайского края на освещение детской спартакиады в Барнауле. Опять же это не гигантские средства. Сегодня ПТС (передвижная телевизионная станция. – Прим. ред.) – едва ли не единственная возможность для жителей небольших деревень быть в контакте с "большой землей". Осваиваем и другие форматы. Недавно, например, "Катунь 24" вручила телевизионную премию "Наши". Она учреждена телеканалом пять лет назад. Ее лауреаты – жители Алтайского края, чьи жизненные истории полны вдохновения, надежды и смелости. Очень горжусь этим проектом.

– Как вы пережили переход на цифровое вещание? Если раньше в районах края вас можно было смотреть круглосуточно, то сейчас есть небольшой слот в сетке ОТР.

– Эпоха цифрового ТВ пришла в Россию на пять лет позже, чем это было необходимо. К моменту запуска мультиплексов в стране регионы уже давно обсуждали, как интегрироваться с цифровыми платформами. Мы еще в 2017 году просили дать региональным каналам отдельную кнопку. Сейчас у нас свой пятичасовой слот на ОТР. Не могу сказать, что нас не видно. Единственный минус, что на ОТР вообще нельзя показывать рекламу. Даже размещать логотипы компаний на футболках. У нас из-за этого идет двойное программирование. Работы стало больше, а людей в штате не увеличивается. Повторюсь: работа на региональном ТВ – постоянный стресс.

– Вы окончили курсы телевидения Владимира Познера и Игоря Кириллова. Не скучаете по работе в кадре?

– Я каждый раз пытаюсь что-нибудь запустить свое на канале. Активно участвую в производстве программ. Единственное – меня нет в телике. Для меня никогда не было целью сидеть в кадре, я всегда получала удовольствие от создания продукта. С этим на "Катуни 24" проблем нет. Сейчас у меня есть идея создать программу "Радость труда" и рассказывать о людях, которые каждый день делают что-то важное. Думаю о формате и о том, как сделать программу интересной. Да и вы, Вячеслав, приходите к нам и лично узнайте, как создается телевидение.