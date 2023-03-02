Со всех трасс Алтайского края сняли ограничения на проезд
Ранее проезд по одной из них перекрыли из-за сильной гололедицы
02 марта 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ограничения для движения автотранспорта сняты на всех дорогах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю со ссылкой на данные ФКУ Упрдор "Алтай".
Сейчас закрытых для движения дорог в регионе нет.
Напомним, что сегодня ограничения вводились по федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Движение для всех видов транспортных средств было запрещено на участке от Шипуново до Рубцовска (км 176 – км 294). Причиной стала сильная гололедица.
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