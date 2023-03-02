Со всех трасс Алтайского края сняли ограничения на проезд

Ранее проезд по одной из них перекрыли из-за сильной гололедицы

02 марта 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ограничения для движения автотранспорта сняты на всех дорогах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю со ссылкой на данные ФКУ Упрдор "Алтай".

Сейчас закрытых для движения дорог в регионе нет.

Напомним, что сегодня ограничения вводились по федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Движение для всех видов транспортных средств было запрещено на участке от Шипуново до Рубцовска (км 176 – км 294). Причиной стала сильная гололедица.