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"Собачий коллапс" зреет в Алтайском крае, заявили общественники

В Народном фронте считают необходимым пересмотреть концепцию "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" для Сибири и Дальнего Востока

04 марта 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае назревает "собачий коллапс", заявили в Народном фронте региона.

Там напомнили, что с 1 марта вступило в силу постановление краевого правительства, обязывающее власти следить за популяцией четвероногих, однако делать это "они не спешат".

"А некоторые, как, например, чиновники Рубцовска, предлагают и вовсе нам взять контроль за беспризорными животными на себя. По факту многие муниципалитеты не контролируют деятельность подрядчиков, занимающихся отловом. Где-то вообще контракты не заключены – это Камень и уже упомянутый Рубцовск", – говорится в сообщении.

В Народном фронте считают необходимым пересмотреть концепцию "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" для Сибири и Дальнего Востока. По словам общественников, нужны "либо колоссальные бюджетные средства для обустройства питомников, которых в большинстве муниципалитетов нет", "либо изменение федерального законодательства".

"А пока мы наблюдаем возвращение собак на мороз в голодную среду. Это не только не гуманно, но делает животных гораздо агрессивнее. Но именно так нужно поступать в соответствии с действующим законодательством", – заключили в Народном фронте.

Комментарии 18

  • Концепция слишком длинная. Нужно оставить только отлов и безвозврат ...
    04 марта, Гость   Ответить
  • Отлавливать, неделю держать - вдруг потерялась или найдется хозяин. Потом безвозврат.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Нужен закон - отловили зоозащитницу, передержка. Если за месяц ни один мужик её не забрал - зоозащитница проходит курс лечения головушки, отрабатывая на общественных работах. И так до тех пор, пока не исцелится, либо мужик не сжалится над блаженненькой.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Быдлу легче всего решить проблему убийством. Почему власти не работают с населением, выпускающих своих собак на свободный выгул? Все эти стаи никакие не бездомные, а домашние на самовыгуле, сейчас март, они сбиваются в стаи на собачьи свадьбы. В этих стаях нет ни одной стерилизованной с биркой в ухе. Какой смысл их устранять, быдло хозяева возьмут завтра новых. И не надо говорить, что у стерильных остались зубы, они питаются с помоек и даже довольно упитаны, своеобразные санитары.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Проблема ни о чем. Есть простой способ ликвидировать тотально всех собак вольно гуляющих без намордников.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, давно об этом же говорю - отлов всех беспризорных, временная передержка на случай, если найдется хозяин (старый или новый) и усыпление, если никто собаку так и не забрал за определенный срок.
    04 марта, Гость   Ответить
  • зачем выдумывать велосипеды-то? примените всемирно популярную, а значит рабочую методу - отлов, попытка пристроя - усыпление. Вся США, Китай и пр. Европа так работает. Ну и профилактика! только с разрешением, налогом и чипированием. запрет на крупные породы в городах и пр. - тоже работающая схема во всем мире
    04 марта, Гость   Ответить
  • "зачем выдумывать велосипеды-то?" -Согласен с Вашим мнением на 100%. Не понимаю, почему кремлевские бояре в упор не видят очевидных вещей. Видимо, просто потому, что это может принести пользу простому народу. Во всех остальных случаях, когда надо навредить, они так любят ссылаться на "мировой опыт". А тут в упор этот самый опыт не замечают. Хоть ..целуй.. в глаза - скажут божия роса.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Бродяг только в расход!!!
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, одно только видно. Ни кто из комментаторов не был не в США , не в ЕС. Печальный упадок и деградация общества в Алтайском крае ( видимо из-за низких зп)!. Если вам проще убить животных, то обдумайте какие вы бестолковые и ненужный баласт для правительства! Что тогда вас ждет!!! Делайте выводы ( опять же не в штыки, а головой)! Когда народ обяжет правительство относиться как вы говорите в США и ЕС к животным - тобишь с благами и всеми передержками и достойной пожизненной передержкой! То возможно и на людей обратят внимание! А так! Для начала ознакомьтесь как в США территории оборудованы для выгула собак и у нас - говно.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Не работает программа, потому что : 1.нет никакой бесплатной стерилизации, никто этим не занимается, кроме группы волонтеров, которые собирают деньги своми силами. 2 нет работы с населением, люди не несут ни моральной, ни административной ответственности за выброс домашних животных на улицу.. Кто то написал про усыпление животных в Европе, США, так там и завести животное в доме не просто так, надо собрать кучу разрешений, и нести полную ответственность за жизнь питомцев, как за детьми
    05 марта, Гость   Ответить
  • "Ни кто из комментаторов не был не в США " -собирался съездить на днях, но потом решил лучше заехать в Мухосранск. А комментатору, черпающему интеллект из посещения "сша и ес"- научитесь читать по русски. Предыдущие комментаторы как раз и предлагали ввести ответственность владельцев животных, а усыплять только бродячих и тех кого не "усыновили" в приюте за пару недель. Что не так? А матрасникам легко содержать приюты - им картавые наши деньги до сих пор вагонами шлют. А если мало- сами чужие деньги присваивают...
    05 марта, Гость   Ответить
  • Пишут пишут, и ничего не меняется. Плохо, когда власть людей не слышит. Плохо, прежде всего, для них самих.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Только ужесточением ответственности за содержание домашних животных. Участковые должны проверять документы и условия содержания у владельцев собак, как на оружие. За нарушения - жесткие штрафы и отбор животное до устранения нарушений. Все бездомные собаки - выброшенки с частного сектора и со строек. Пока за это не ужесточить наказание, проблема не решится.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Выращивают же свиней и коров на мясо... Не говорят что это убийство! А на счёт собак такой шум всегда поднимают... А они ходить по городу нормально не дают
    05 марта, Гость   Ответить
  • " Если вам проще убить животных" --- Гость, с тараканами ты тоже именно так "борешься"? Лозунги об убиенных тараканчиках выкрикиваешь? Так-то рассудить, виноваты именно люди, которые дома разводят срач, таким образом разводя и тараканов.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Нужно обязать хозяев на законодательном уровне в обязательном порядке чипировать своих питомцев. Если такая собака попадется на самовыгуле, по чипу вычислить хозяина и привлечь по закону. А животные тут ни при чем, виноваты люди!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Люди да очнитесь, на улице нет породистых собак, просто нету, какой возврат!? У нас во дворе бегают две с бирками, но от этого есть они меньше не захотели, а когда их не комят(кто прикормил((), то агрессивно нападают на кошек, домашних собак и на людей. Я за 40 лет своей жизни на улице видела только беспризорных дворняг.
    06 марта, Гость   Ответить
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