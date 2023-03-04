"Собачий коллапс" зреет в Алтайском крае, заявили общественники

В Народном фронте считают необходимым пересмотреть концепцию "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" для Сибири и Дальнего Востока

04 марта 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае назревает "собачий коллапс", заявили в Народном фронте региона.

Там напомнили, что с 1 марта вступило в силу постановление краевого правительства, обязывающее власти следить за популяцией четвероногих, однако делать это "они не спешат".

"А некоторые, как, например, чиновники Рубцовска, предлагают и вовсе нам взять контроль за беспризорными животными на себя. По факту многие муниципалитеты не контролируют деятельность подрядчиков, занимающихся отловом. Где-то вообще контракты не заключены – это Камень и уже упомянутый Рубцовск", – говорится в сообщении.

В Народном фронте считают необходимым пересмотреть концепцию "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" для Сибири и Дальнего Востока. По словам общественников, нужны "либо колоссальные бюджетные средства для обустройства питомников, которых в большинстве муниципалитетов нет", "либо изменение федерального законодательства".