Агрессивная бездомная собака покусала жительницу Барнаула и разорвала ей штаны

По словам девушки, люди опасаются ходить на работу из-за агрессивного пса

03 марта 2023, 12:15, Антон Дегтярев

Собака / Фото: amic.ru

Очередное нападение бродячей собаки произошло в Барнауле. Агрессивный пёс набросился на жительницу краевой столицы Екатерину, пока она шла на работу. Случай произошёл около 8 утра 1 марта на Горе, вблизи Нагорного парка. Животное разорвало девушке штаны и укусило её. Об этом пострадавшая рассказала amic.ru.

Что произошло?

По словам девушки, стая собак водится рядом с офисом компании "Интегра" (ул. Гвардейская, 4). Работники фирмы подкармливают псов, и животные всегда были спокойными, отметила девушка. Однако месяц назад одна из собак родила щенков и стала агрессивной. Она начала "неадекватно реагировать" на прохожих – лаять и бросаться на них, пояснила Екатерина.

"Я как всегда шла на работу, и бешеная собака сначала просто пробежала мимо меня, громко лая. Потом она напала, разорвала штаны, расцарапала кожу и прикусила мне ногу чуть ниже икры. Женщине, которая кормила этих собак, удалось отогнать животное", – рассказала девушка.

По словам Екатерины, сейчас все проходящие мимо находятся "в постоянном напряжении". Собака лает на всех, подходит близко к человеку и не даёт ему пройти дальше. Людям приходится звать кого-то на помощь, отметила Екатерина. Остальные псы ведут себя спокойно, подчёркивает она.

Сейчас девушка испытывает "дичайший стресс", когда идёт на работу. И после укуса её страх передался и коллегам. Поэтому они обратились в приют "Ласка" и попросили забрать собаку. Со слов девушки, в "Ласке" пообещали сделать это 15-16 марта. Amic.ru спросил в приюте, почему животных заберут спустя такое длительное время, на что в "Ласке" ответили, что животных они всегда забирают сразу, и отметили, что уже увозили к себе собак с Горы. Между тем, Екатерина настаивает, что напавшая собака были без бирки (бирку "цепляют" на собаку, когда увозят её в приют, а потом возвращают обратно ).

Системная проблема

Жители Барнаула чуть ли не ежедневно жалуются на стаи бродячих собак. Например, горожане опасаются группы псов, которая обитает на Павловском тракте – напротив "Тёплого рынка". Читатели amic.ru отмечают, что спокойно пройти в этом месте нельзя, и люди постоянно испытывают напряжение, боясь нападения бездомных животных.

Напомним, что проблема бродячих собак в Алтайском крае стоит уже давно. Стаи псов бродят в Бийске, Рубцовске, Барнауле и других городах региона. В краевой столице недавно жаловались на появление агрессивных собак в частном секторе, около детсада № 67, на улице Антона Петрова и так далее. В 2022 году дворовый пёс напал на беременную женщину в Барнауле, собаки кидались на женщин с колясками, а в Рубцовске бродячее животное набросилось на ребёнка во время урока физкультуры.

Ситуация дошла до того, что неизвестные в Барнауле даже начали отстреливать бездомных собак возле клуба "Форсаж" на улице Кутузова, а также на ул. Власихинской.

Совсем недавно губернатор Алтайского края подписал постановление, в котором призвал создать в регионе условия для снижения нападений бездомных животных на людей. Ответственным за это в крае назначено региональное управление ветеринарии. Также к проблеме подключатся власти муниципалитетов и организации, которые занимаются отловом животных.

Муниципалитеты должны будут определять, в какие места зверей нельзя отпускать. Отдельно Томенко поручил чиновникам информировать население о проблеме бездомных животных. Управление по ветеринарии займётся агрегированием и анализом данных, собранных в городских районах. На основе этой информации ведомство рассчитает показатель напряжённости, отражающий отношение количества нападений животных к численности населения края. Эту информацию собираются передавать в Минприроды РФ.

Краевой парламент к теме тоже периодически возвращается. В частности, Алтайское краевое Заксобрание пытается добиться изменений в федеральное законодательство и разрешить эвтаназию бродячих животных. Летом депутаты обратились с такой инициативной в Госдуму. Первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов жёстко раскритиковал это предложение. Окончательное решение по инициативе федеральный парламент пока не принял.