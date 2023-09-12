Собака четыре года живет в машине в Санкт-Петербурге
Люди предлагают хозяйке выкупить пса, но та не соглашается
12 сентября 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: t.me/ebobo_rus
Очевидцы рассказали о собаке, которая четыре года живет в машине, припаркованной в одном из дворов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "КП-СПБ".
Люди обеспокоены судьбой животного, но хозяйка утверждает, что все в порядке, а псу нравится проводить время в автомобиле. По словам женщины, животное накормлено, напоено и привито, так что поводов для переживаний нет. Петербурженка объяснила, что закрыла Ричарда, потому что он стал "немного в тягость" после отъезда мужа.
Соседи переживают за животное, которое сидит в машине даже на жаре, предлагают забрать его или выкупить, но хозяйка пса не соглашается.
08:54:49 13-09-2023
ее в машину закрыть, изьять животную
09:57:03 13-09-2023
Животинку жалко, хотя может она привыкла и лучшего ей не надо?!))))))))))))