Собака по кличке "Алтай" пресекла поставку героина в кетчупе

16 свертков с наркотиком общей массой 29 граммов пытались передать в банке

22 августа 2023, 16:31, ИА Амител





Фото: vk.com/gufsin_novosib

Сотрудники ИК-14 ГУФСИН РФ по Новосибирской области пресекли попытку доставки в колонию №14 героина. Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 свертков с наркотиком общей массой 29 граммов пытались передать в банке с кетчупом. Найти их помогла собака по кличке "Алтай".

Служебное животное нашло запрещенные вещества во время досмотра продуктовой передачи одного из осужденных. Вместе с собакой работал старший инструктор-кинолог отдела охраны колонии Виталий Пархоменко.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить организатора доставки наркотика, которого отправили в штрафной изолятор, с последующим признанием злостным нарушителем и водворением в помещение камерного типа.