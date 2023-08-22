Собака по кличке "Алтай" пресекла поставку героина в кетчупе
16 свертков с наркотиком общей массой 29 граммов пытались передать в банке
22 августа 2023, 16:31, ИА Амител
Сотрудники ИК-14 ГУФСИН РФ по Новосибирской области пресекли попытку доставки в колонию №14 героина. Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 свертков с наркотиком общей массой 29 граммов пытались передать в банке с кетчупом. Найти их помогла собака по кличке "Алтай".
Служебное животное нашло запрещенные вещества во время досмотра продуктовой передачи одного из осужденных. Вместе с собакой работал старший инструктор-кинолог отдела охраны колонии Виталий Пархоменко.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить организатора доставки наркотика, которого отправили в штрафной изолятор, с последующим признанием злостным нарушителем и водворением в помещение камерного типа.
18:49:58 22-08-2023
Молодец, Алтай! Собака, самое полезное и преданное человеку животное.