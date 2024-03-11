Бездомные собаки вцепились в ребенка в Сибири и пытались утащить подальше

Местный житель услышал детские крики и вскоре увидел, как собака тащит ребенка

11 марта 2024, 10:42, ИА Амител

В Иркутской области собаки напали на ребенка, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как рассказал местный житель, в тот день он возвращался на работу после обеденного перерыва. Неподалеку услышал детские крики и вскоре увидел, как собака тащит ребенка за одежду.

Мужчина нашел доску, чтобы отпугнуть собак, перелез через забор и тогда пес набросился на него. В это время ребенок забежал в помещение и спасся.

Ранее в Иркутской области стая собак чуть не загрызла девочку.