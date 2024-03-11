Бездомные собаки вцепились в ребенка в Сибири и пытались утащить подальше
Местный житель услышал детские крики и вскоре увидел, как собака тащит ребенка
11 марта 2024, 10:42, ИА Амител
В Иркутской области собаки напали на ребенка, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Как рассказал местный житель, в тот день он возвращался на работу после обеденного перерыва. Неподалеку услышал детские крики и вскоре увидел, как собака тащит ребенка за одежду.
Мужчина нашел доску, чтобы отпугнуть собак, перелез через забор и тогда пес набросился на него. В это время ребенок забежал в помещение и спасся.
Ранее в Иркутской области стая собак чуть не загрызла девочку.
10:46:11 11-03-2024
Ждем комменты зоошизы: "Собачки играли... Пёсик защищал свою территорию"
10:57:33 11-03-2024
Собачки играют! Видите, они машут хвостиками!
11:26:25 11-03-2024
Жуть. Тащила прикопать еду на будущее.
11:28:55 11-03-2024
У сектантов? Говорят, какой хозяин, такая и собака.
11:54:44 11-03-2024
Когда? КОГДА начнет местное правительство реагировать?* Сколько еще жертв нужно среди детей, чтобы принять закон об ликвидации бродячих псин?
А ведь ребенку это травма на всю жизнь, неизвестно как еще психика отреагирует!
12:23:24 11-03-2024
Гость (11:54:44 11-03-2024) Когда? КОГДА начнет местное правительство реагировать?* Скол... Никогда, есть люди которые очень заинтересованы в выделении денег из бюджета на поимку, стерилизацию и т.д., дальше сами догадаетесь.
12:15:50 11-03-2024
Один спасает, а другой видео снимает
12:36:42 11-03-2024
Отстрелять к чертям всю свору! Раздать бесплатные патроны, организовать приём отстрелянных туш! Наладить производство мыла, шапок, унтов, корейских национальных блюд!
13:55:27 11-03-2024
Гость (12:36:42 11-03-2024) Отстрелять к чертям всю свору! Раздать бесплатные патроны, о... не хотите тоже самое написать про водителей, которые людей сбивают насмерть на пешеходных переходах и по дорогам? как написать про бессловесных собак, так сразу все такие храбрые, а как тоже самое написать про убийц за рулем, так все сразу замолкают. А чем убийца за рулем лучше собаки? По моему водители даже хуже, потому что они знают, что нарушают правила, когда садятся пьяные за руль, превышают скорость, не тормозят на переходах. И смертей от них намного намного больше, чем от собак. Но общество не борется с пьяными водителями, а предпочитает бороться с теми, кто не может ответить.
14:55:09 11-03-2024
Гость (13:55:27 11-03-2024) не хотите тоже самое написать про водителей, которые людей с... Вот типичный пример демагогии. Переключить внимание с одной темы на другую. Оправдать тем самым ситуацию с бродячими псами.
14:57:14 11-03-2024
Гость (13:55:27 11-03-2024) не хотите тоже самое написать про водителей, которые людей с... Не хотим. Только зоошиза путает людей и собак.
16:11:45 11-03-2024
Гость (13:55:27 11-03-2024) не хотите тоже самое написать про водителей, которые людей с... Нет, не хотим! ХОТИМ, ЧТОБЫ ЗАПРЕТИЛИ ВЫДЕЛЯТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА СОБАЧЬЮ ПРОБЛЕМУ. Запретить волонтёрство в сфере так называемой "защиты животных". Как только "зоозащитники", зарабатывающие сейчас на бедах людей, в основном несчастьях детей, пострадавших от собак, будут отсечены от финансовых потоков, бездомных животных исчезнут с улиц городов и сёл.
18:39:40 11-03-2024
Смотрите, чем больше миллионов выделяют на бездомных собак, тем больше их становится! Видно невооруженным глазом: численность уличных собак растет! И не надо кивать на хозяев, которые якобы выбрасывают на улицу домашних псов. Мода на собак была в 90х, уже давно прошла. Это тогда заводили все подряд, занимались разведением разных пород, продажей. Сейчас приобретают нечасто, обязательно породистых и дорогих. Если наигрались, их не выбрасывают, а тоже продают, лишь дешевле. Купленных , за которых заплачены деньги, не выбрасывают. Породистых бездомных нет. По улицам бегают абсолютно дикие животные, в 4-5 поколении, которые никогда не имели хозяина. Они родились на улице, как и их родители, как их пра- пра- прародители. Моё мнение, именно «зоозащитники» в кавычках(зарабатывающие на бездомных собаках) способствуют их размножению ради своей выгоды.