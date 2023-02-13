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Собаки поселились в парке Целинников в Барнауле

Животные ходят по пешеходным дорожкам рядом с людьми

13 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула просят обратить внимание ещё на одно общественное место, заселённое бродячими собаками. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".

"В парке [Целинников] появилась стая бродячих собак. Мало того что они бегают и лают, так их ещё и подкармливают бабушки, прям возле лавочек, принося из дома остатки еды", – написала автор сообщения.

Горожане сетуют на то, что теперь по аллее нельзя погулять с детьми – животные в любой момент могут накинуться.

Комментарии 40

  • Конечно они там из-за еды.Необходимо среди бабушек провести разъяснительные беседы.И в случае положительного результата стая передислоцируется.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • что за массовый психоз насчет собак? весеннее обострение уже?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ходять собаки и присматривают писчу. А человеки ходять пока не кусаные
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А вообще-то надо писать заявление в администрацию района. Как покусают собаки так подавать в суд и получать материальное и моральное возмещение ущерба
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Ни какого психоза( их реально очень много стало везде! Ладно когда идешь пешком и можешь обойти их подальше, а если едешь на велосипеде, то они издалека замечают и кидаются... Почему надо ждать когда покусают кого-нибудь?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Да кормят их там, скорее всего. Чтобы они там тусили? Надо штрафы, ШТРАФИЩА, за кормление собак ввести. Хватит уже, сколько должно пострадать людей, чтобы эти, утратившие собачье поведение и инстинкты, звери перестали представлять угрозу. Когда визжать начинают про то, что не сами они там оказались, становится смешно. Они в принципе не выживали бы и не размножались в естественных условиях. Кормильшиков в первую очередь привлекать к административке надо, а если покусают псы кого, то к уголовке.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Ласка коллекцию обновила? Очень много бродячих собак стало, и даже там, куда они сроду не забегали
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо быть кошкою, хорошо сабакаю...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Мне совершенно стыдно, но я,коренной барнаулец, не знаю, где парк Целинников.Подскажите, пожалуйста.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно, обострение. Бабушек, которые подкармливают, не кусают же голодные, почему вас сытые, уже бабушками накормленные, должны покусать? Не агрессируйте - никто вас не покусает. Нервы лечить надо, а то вам все мешает: собаки мешают детям, дети - автомобилистам, автомобилисты - велосипедистам, старики - молодым и так далее. Добрее надо быть и терпимее к людям и животным. Все жить хотят, не вы одни. И белый свет не для вас одних придуман.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, перпендикулярно ул. Антона Петрова за мебельным магазином, напротив церкви, где памятник Первоцелинникам стоит. Это Ленинский район, не центр.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • На фото собака с тремя щенками, которые живут на стройке за ближайшим забором. Периодически они выходят попрошайничать. А большая стая диких собак периодически пробегает через Целинники по своим тропам.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Если собак кормят, они никогда не кинутся на человека. Не надо зря наговаривать . Идите мимо и никто вас не тронет. А то , что не день - все собаки виноваты . Им тоже надо как-то существовать. Бабушкам спасибо.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Паникеры, вы лучше за детишечками своими следите, чтоб с ножами друг на друга не кидались. Тем человекам, что сочувствуют жизни собачьей и подкармливают - уважение.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Бабушек надо самих голубям скормить.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "что за массовый психоз насчет собак? весеннее обострение уже?" - у некоторых это обострение круглогодичное.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "Добрее надо быть и терпимее к людям и животным. Все жить хотят, не вы одни. И белый свет не для вас одних придуман" - Замечательный комментарий! Полностью поддерживаю все Вами сказанное.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • надоели уже нытьем про собак. не ходите там, где собаки. дома сидите, голову лечите. Неужели других проблем нет?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • дура Белый свет для меня. А для волкособов - радуга.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Это волкособы. Видно же. Должны быть немедленно уничтожены.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • У 6ас больше проблем то нет , у всех одна забота как уничтожить бродячих собак ,, давайте лучше решать проблемы с ростом ЖКХ,,
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Может надо решать проблемы с дорогами? С ростом цен ? А то 6ашли проблему ,собаки , интересно кто же виноват то что их стало так много ,? Сами люди выбросили 6а произвол судьбы , горожане всегда жили рядом с собаками ,а как из деревень понаехали там сразу собаки мешать стали ,.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Там в парке додумались устроить место для дрессировки собак, оно хоть и огорожено, но очень привлекает уличных собак, которых там скапливается больше 10-ка, что и вызывает справедливые опасения гулящих родителей с детьми. А ведь подобные места дрессировки собак запрещено устраивать в парковой зоне, где много народа. Кто додумался до такого странного решения. Видать позолотили ручку.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки по своей природе стайные животные. И если человек от них отказался это значит что они найдут друг друга чтобы вместе было выживать легче. И вообще у них скоро брачный период. Инстинкт их друг к другу влечёт. Впрочем как и людей, чтобы детишек наряжать. Только собак и их детей государство не содержит. Я про выплаты и пособия и т.д. помощь. Вот люди и оборзели до предела. Животный мир появился на земле чтобы жить. А для чего вы детей рожаете? Для пособий и чтобы права качать? Сколько живу не видела столь больных на голову взрослых двуногих.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • сравнивать детей и собак может лишь четвероногая сущность. некоторых стая заждалась по помойкам и дворам бегать - такое чувство - с удовольствием пёселям компанию составят.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Да и вообще пропаганда зоошизы не соответствует таким традиционным ценностям, как семья и дети. Поэтому, с зоошизой государство должно бороться так же, как и с ЛГБТ. Активистки пролечены, либо посажены, дабы визгом своим не мешать людям поступать правильно.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Либо есть прекрасный вариант - обложить собаководов налогом тыщ 5 в месяц + штрафы за неправильный выгул. Все собранные средства отправлять на приюты. Но и честные собаководы будут против и зоошиза. Т.к. хотят, чтобы всё было им бесплатно, а они такие миленькие, духовно-чистые. В общем, таких лицемеров поискать ещё надо.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Послушать зоошизиков - так уличные собаки рождены человеком и выброшены им же!! Породистую на фото, может кто показать? Сколько, вы зоошизы приручили бродячих?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько живу не видела столь больных на голову взрослых двуногих. -------- Клиническая зоошиза...просто эталонная!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Собака лучше чем человек ,только в другом обличии ,от нее не исходит столько злобы и подлости сколько в двухногом зверя , это сейчас люди рожают детей для получения пособий ,и по несколько штук ,а ума не дают и затем выростают садистами и ворми ,
    14 февраля, Гость   Ответить
  • у меня такса, подобранная с улицы, если что
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Для чего столько полемики? Кормят-не кормят, нападут-не нападут. Все просто, если есть закон который разрешает бегать бесхозным собакам по парку, значит так и будет.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Только собак и их детей государство не содержит. Я про выплаты и пособия и т.д. помощь. Вот люди и оборзели до предела. Животный мир появился на земле чтобы жить. А для чего вы детей рожаете? Для пособий и чтобы права качать? Сколько живу не видела столь больных на голову взрослых двуногих. ---------------------- + МНОГО! Психически больным двуногим все мешают - собаки ("бегают тут! счас всех съедят!"), голуби ("гадят везде!"), машины, и т.д. и т.п. Пора возрождать советскую систему психиатрии - таких, которым все живое вокруг "мешает", в психушках надо держать пожизненно.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Правильно!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Дурень ты бестолковый...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Класс!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Раньше, помню, пугали покойниками. Потом мне глупому одна тетушка разЪяснила, что покойников не надо бояться, а живых людей надо боятся.... Так и про собак... Люди теперь злее всех собак, так иноровят покусать всех..
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В парке устроили склад стройматериалов и не только. Огородили. В заборе оставили дырку для собак. Естественно они охраняют предоставленную владельцами ангаров территорию, пищу. Скоро там будет приют для собак. Тут возникает вопрос. На каком основании выделили парковую зону для строительного хлама? И кому принадлежит весь этот бардак? Целыми днями там гудят трактора, грузовики, а рядом находится музыкальный факультет. Никакой гармонии.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Клиническая зоошиза...просто эталонная!! - А у вас просто шиза. Без вариантов.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А для чего вы детей рожаете? Для пособий и чтобы права качать?-----Если бы у тебя были дети, ты бы прекрасно понимала, что размера пособия недостаточно элементарно на одежду. А судя по размышлениям детишек у тебя и не будет, т.к. ни один нормальный мужик не будет жить с зоошизой. Вот и приходится любоВ искать в другом месте
    14 февраля, Гость   Ответить
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