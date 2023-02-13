Собаки поселились в парке Целинников в Барнауле
Животные ходят по пешеходным дорожкам рядом с людьми
13 февраля 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула просят обратить внимание ещё на одно общественное место, заселённое бродячими собаками. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".
"В парке [Целинников] появилась стая бродячих собак. Мало того что они бегают и лают, так их ещё и подкармливают бабушки, прям возле лавочек, принося из дома остатки еды", – написала автор сообщения.
Горожане сетуют на то, что теперь по аллее нельзя погулять с детьми – животные в любой момент могут накинуться.
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