Собаки поселились в парке Целинников в Барнауле

Животные ходят по пешеходным дорожкам рядом с людьми

13 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула просят обратить внимание ещё на одно общественное место, заселённое бродячими собаками. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".

"В парке [Целинников] появилась стая бродячих собак. Мало того что они бегают и лают, так их ещё и подкармливают бабушки, прям возле лавочек, принося из дома остатки еды", – написала автор сообщения.

Горожане сетуют на то, что теперь по аллее нельзя погулять с детьми – животные в любой момент могут накинуться.