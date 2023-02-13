В алтайском селе призвали главу региона разобраться с бездомными собаками

По словам местного жителя, администрация "ничего не делает"

13 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Житель села Элекмонар Чемальского района Республики Алтай пожаловался на стаи бездомных собак и призвал главу региона Олега Хорохордина обратить внимание на проблему. Его слова приводят "Новости Горного Алтая".

"Хотелось бы обратить внимание Олега Леонидовича на ситуацию с собаками в селе Элекмонар. Эти стаи на каждом шагу", – заявил местный житель.

По его словам, администрация "ничего не делает, лишь отмахнулись фразой, что вызвали отлов, но с момента их "вызова" ситуация не изменилась – наоборот, усугубилась".

"Прошу помощи! Как ещё влиять на нашу администрацию, я не знаю. Из дома выходить страшно, детям до школы как-то надо добираться", – посетовал сельчанин.