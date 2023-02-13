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В алтайском селе призвали главу региона разобраться с бездомными собаками

По словам местного жителя, администрация "ничего не делает"

13 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Житель села Элекмонар Чемальского района Республики Алтай пожаловался на стаи бездомных собак и призвал главу региона Олега Хорохордина обратить внимание на проблему. Его слова приводят "Новости Горного Алтая".

"Хотелось бы обратить внимание Олега Леонидовича на ситуацию с собаками в селе Элекмонар. Эти стаи на каждом шагу", – заявил местный житель.

По его словам, администрация "ничего не делает, лишь отмахнулись фразой, что вызвали отлов, но с момента их "вызова" ситуация не изменилась – наоборот, усугубилась".

"Прошу помощи! Как ещё влиять на нашу администрацию, я не знаю. Из дома выходить страшно, детям до школы как-то надо добираться", – посетовал сельчанин.

Комментарии 11

  • ЛЮДИ, запомните: собак отстреливать или отлавливать, а потом умерщвлять по закону нельзя. НО, денег на содержание и кастрацию НЕТ. До тех пор пока богу смерти по всей России не будет принесено 999 детей через этих собак эта вакханалия не кончится.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Дикие собаки уже реально хуже волков, те хоть людей боятся и в населенные пункты не заходят, а от этих вообще нигде не скрыться(
    13 февраля, Гость   Ответить
  • и в наших селах также, администрация ничего не делает
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Во как: пока депутаты не спустятся ниже 30 этажа, закона позволяющего умерщвлять собак не будет
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость (принесено 999 детей) - Срочно к доктору.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • а от этих вообще нигде не скрыться(---- ага, собаки в моей голове это называется) тоже к доктору.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • в наших селах также, администрация ничего не делает---- ну да, и вот откуда же они в ваших селах берутся? Неужели из москвы к вам прибегают?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Господи! Ну сколько можно? Как вы не поймете, что ничего власти делать не будут. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Зайдите в интернет и найдите способы избавления от этой проблемы. Ждать бесполезно. Тихо покормили псин "вкусняшками" и все. Ведь они еще собирают собак по городам и свозят их в деревни. В городе вроде как почистили и собак не заметно стало, а куда их девать? По закону их должны выпустить, вот и выпускают в поселках и маленьких городах. Пока жители сами не возьмутся за решение проблемы, так и будет. Будут их с одного места в другое возить, а псы плодиться.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Отлавливать нужно и на мыло перерабатывать
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Что за напасть с этими собаками по всему Алтайскому краю? Если в Барнауле под Администрацией, они свободно стаями бродят. В Яровом, эти зверюги полнейший террор устроили, без дрына не возможно пройти, а с главы города, как с гуся вода. Губернатор выгляни из своего окна на свою территорию.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А сколько вони было от зоошизиков, когда алтайские депутаты (в кои-то веки) решили предложить в госдуру нужный закон об зачистке городов от этой напасти! Но госдура четко стоит на соблюдении прав животных. На людей-то им давно наплевать...
    14 февраля, Гость   Ответить
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