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Собаки, запертые в доме без хозяина, умирают в Барнауле

Люди просят помочь животным

16 мая 2024, 07:32, ИА Амител

Дом, в котором заперты собаки / Фото: amic.ru
Дом, в котором заперты собаки / Фото: amic.ru

Жители домов по улице Воровского рассказали о трех собаках, которые умирают в доме без хозяина. Об этом очевидцы рассказали amic.ru.

По словам автора сообщения, три пса заперты на территории дома на Воровского, 25а. За животными никто не следит. Иногда их подкармливают волонтеры и местные жители, перекидывая еду через забор, но этого мало.

В приют собак забрать не могут, потому что они находятся на территории дома. Псы в это время становятся все злее.

Люди просят помочь запертым животным, пока они не погибли или не выбрались и не стали нападать на прохожих.
 

Барнаул питомцы Собаки

Комментарии 11

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Гость

08:25:55 16-05-2024

что за дичь? "столица мира"....... на колхозные выселки не тянет.....

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Гость

08:51:09 16-05-2024

Добрые соседи дали бы псинам таблеток.

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Гость

09:53:03 16-05-2024

Гость (08:51:09 16-05-2024) Добрые соседи дали бы псинам таблеток.... таблеток надо бывшим хозяевам дать

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Гость

20:59:39 16-05-2024

Гость (09:53:03 16-05-2024) таблеток надо бывшим хозяевам дать... а почему минусуете? реально оправдываете бездушие хозяев? Что с вами стало, вас людьми назвать нельзя....

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Гость

09:00:27 16-05-2024

Что так трудно псин кормить или просрочка в пятерочке и в машке ра закончилась?

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Гость

09:25:02 16-05-2024

Гость (09:00:27 16-05-2024) Что так трудно псин кормить или просрочка в пятерочке и в м... И дерьмо убирать, и с утра до ночи лай слушать...

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Живодёр

09:21:02 16-05-2024

Никому не нужны? Усыпить и делов. Или вы за их гуманное издыхание?

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Гость

09:25:11 16-05-2024

Ласка придумала отмазку с территорией дома,чтобы не забирать псин. Дом заброшен!. Зоофилы,где вы?! Заберите 3,5 собаки!!!

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Гость

09:59:01 16-05-2024

Гость (09:25:11 16-05-2024) Ласка придумала отмазку с территорией дома,чтобы не забирать... Псины там сами заперлись? И тогда при чем здесь зоофилы? А то что собак бросили, заперли, это вот нормально? Это сделали люди, им все можно? Зоофилы это не те, кто за уродами должен собак пристраивать, это те, кто за ответственное отношение к животным.

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Гость

21:03:22 16-05-2024

Гость (09:59:01 16-05-2024) Псины там сами заперлись? И тогда при чем здесь зоофилы? А ... нет, это не люди сделали. Нелюди. Люди отличаются от животных именно способностью сострадать. А все минусующие просто существа, Недалекие, скудоумные, стоящие на низшей ступени умственного развития.

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Гость

21:41:32 16-05-2024

Отстрелять, раз опасны для людей. Чтобы не кусались.

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