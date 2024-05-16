Собаки, запертые в доме без хозяина, умирают в Барнауле

Люди просят помочь животным

16 мая 2024, 07:32, ИА Амител

Дом, в котором заперты собаки / Фото: amic.ru

Жители домов по улице Воровского рассказали о трех собаках, которые умирают в доме без хозяина. Об этом очевидцы рассказали amic.ru.

По словам автора сообщения, три пса заперты на территории дома на Воровского, 25а. За животными никто не следит. Иногда их подкармливают волонтеры и местные жители, перекидывая еду через забор, но этого мало.

В приют собак забрать не могут, потому что они находятся на территории дома. Псы в это время становятся все злее.

Люди просят помочь запертым животным, пока они не погибли или не выбрались и не стали нападать на прохожих.

