Собаки, запертые в доме без хозяина, умирают в Барнауле
Люди просят помочь животным
16 мая 2024, 07:32, ИА Амител
Дом, в котором заперты собаки / Фото: amic.ru
Жители домов по улице Воровского рассказали о трех собаках, которые умирают в доме без хозяина. Об этом очевидцы рассказали amic.ru.
По словам автора сообщения, три пса заперты на территории дома на Воровского, 25а. За животными никто не следит. Иногда их подкармливают волонтеры и местные жители, перекидывая еду через забор, но этого мало.
В приют собак забрать не могут, потому что они находятся на территории дома. Псы в это время становятся все злее.
Люди просят помочь запертым животным, пока они не погибли или не выбрались и не стали нападать на прохожих.
08:25:55 16-05-2024
что за дичь? "столица мира"....... на колхозные выселки не тянет.....
08:51:09 16-05-2024
Добрые соседи дали бы псинам таблеток.
09:53:03 16-05-2024
Гость (08:51:09 16-05-2024) Добрые соседи дали бы псинам таблеток.... таблеток надо бывшим хозяевам дать
20:59:39 16-05-2024
Гость (09:53:03 16-05-2024) таблеток надо бывшим хозяевам дать... а почему минусуете? реально оправдываете бездушие хозяев? Что с вами стало, вас людьми назвать нельзя....
09:00:27 16-05-2024
Что так трудно псин кормить или просрочка в пятерочке и в машке ра закончилась?
09:25:02 16-05-2024
Гость (09:00:27 16-05-2024) Что так трудно псин кормить или просрочка в пятерочке и в м... И дерьмо убирать, и с утра до ночи лай слушать...
09:21:02 16-05-2024
Никому не нужны? Усыпить и делов. Или вы за их гуманное издыхание?
09:25:11 16-05-2024
Ласка придумала отмазку с территорией дома,чтобы не забирать псин. Дом заброшен!. Зоофилы,где вы?! Заберите 3,5 собаки!!!
09:59:01 16-05-2024
Гость (09:25:11 16-05-2024) Ласка придумала отмазку с территорией дома,чтобы не забирать... Псины там сами заперлись? И тогда при чем здесь зоофилы? А то что собак бросили, заперли, это вот нормально? Это сделали люди, им все можно? Зоофилы это не те, кто за уродами должен собак пристраивать, это те, кто за ответственное отношение к животным.
21:03:22 16-05-2024
Гость (09:59:01 16-05-2024) Псины там сами заперлись? И тогда при чем здесь зоофилы? А ... нет, это не люди сделали. Нелюди. Люди отличаются от животных именно способностью сострадать. А все минусующие просто существа, Недалекие, скудоумные, стоящие на низшей ступени умственного развития.
21:41:32 16-05-2024
Отстрелять, раз опасны для людей. Чтобы не кусались.