Пьяный сибиряк переломал собаке лапы
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
14 мая 2024, 17:20, ИА Амител
Собака / Источник фото: unsplash.com
В Кемеровской области будут судить 50-летнего мужчину за жестокое избиение чужой собаки, сообщает "Сибдепо".
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил собаку твердым тупым предметом", – рассказали в региональной прокуратуре.
Мужчина переломал собаке берцовые кости на лапах, она также получила контузии внутренних органов брюшной полости.
Сибиряку грозит до трех лет лишения свободы за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий".
Ранее в Кемеровской области осудили мужчину, который из-за домашней крысы скинул беременную собаку с девятого этажа.
20:40:21 14-05-2024
Может, кур повадилась давить. Тогда уже не отучишь. Или ребёнка куснула. Тоже без наказания оставлять нельзя.
09:15:54 15-05-2024
что за чушь написали? лишь бы оправдать пьяного неадеквата. Какие куры, какой ребенок?! В статье про это ни слова. И как по вашему воспримет собака переломы своих лап, как наказание за что-то, чего она не понимает или как агрессию со стороны человека? Интересно, если человеку ноги переломать не говоря за что, он тоже должен это воспринять как наказание или заявление на нападение напишет? При том, при всем, что человек речь понимает, а собака нет. А если ваш ребенок под машину выбежит, потому что по сторонам не смотрит и в телефон уткнулся, вы тоже на водителя накинетесь, хотя он здесь не причем, а виноват ваше ребенок?
10:19:53 15-05-2024
Гость (09:15:54 15-05-2024) Какие куры, какой ребенок?! В статье про это ни слова. ... Справедливости ради, в статье вообще про причины не написано и сразу обвинён беззащитный человек. Мнение второй стороны не озвучено. Собаки тоже часто себе лишнее позволяют: рвут людей, котов, душат кур и домашних милых крысок. Тут человек проявил строгость, применил наказание. Не убил, хотя это было в его власти. Поэтому думаю будет оправдан.
20:46:40 15-05-2024
Гость (10:19:53 15-05-2024) Справедливости ради, в статье вообще про причины не написано... справедливости ради, человек в статье не беззащитный. Он же не голыми руками зло делал. И вообще это не человек. И все, кто это пытается оправдать - тоже не люди.