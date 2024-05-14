Пьяный сибиряк переломал собаке лапы

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

14 мая 2024, 17:20, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com

В Кемеровской области будут судить 50-летнего мужчину за жестокое избиение чужой собаки, сообщает "Сибдепо".

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил собаку твердым тупым предметом", – рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина переломал собаке берцовые кости на лапах, она также получила контузии внутренних органов брюшной полости.

Сибиряку грозит до трех лет лишения свободы за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий".

Ранее в Кемеровской области осудили мужчину, который из-за домашней крысы скинул беременную собаку с девятого этажа.