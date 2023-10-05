Собаку, писающую с балкона, заметили в Барнауле

Горожан подобный способ самовыгула возмутил

05 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Барнаула заметили собаку, которую очень странно выгуливали. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.

Улицу, на которой увидели необычный способ выгула, автор не называет. На записи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что пес стоит на балконе и писает так аккуратно, что не задевает другие балконы.

Пользователи в комментариях отметили, что многим не нравится, когда собак выгуливают во дворах, так что хозяин этой нашел необычный выход из ситуации.