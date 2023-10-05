Собаку, писающую с балкона, заметили в Барнауле
Горожан подобный способ самовыгула возмутил
05 октября 2023, 15:15, ИА Амител
Кадр из видео
Жители Барнаула заметили собаку, которую очень странно выгуливали. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.
Улицу, на которой увидели необычный способ выгула, автор не называет. На записи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что пес стоит на балконе и писает так аккуратно, что не задевает другие балконы.
Пользователи в комментариях отметили, что многим не нравится, когда собак выгуливают во дворах, так что хозяин этой нашел необычный выход из ситуации.
15:32:49 05-10-2023
Ну да необычно и поэтому горожане возмутились. А вот постоянно ссыкуны- люди рядом с пивнушками мало кого интересуют! Зассали все деревья вокруг, Но до этого быдла никому дела нет. Вот они разливайки в домах.((
16:44:34 05-10-2023
Гость (15:32:49 05-10-2023) Ну да необычно и поэтому горожане возмутились. А вот постоян... У собаки хозяин человек, свинья из той же серии, что и ссыкуны вокруг пивнухи. Свиньи повсюду одни с балкона мусор выбрасывают, другие собак выгуливают, третьи ссут где не положено, четвертые врубают музыку или орут по ночам, деградация общества.
16:59:58 05-10-2023
Гость (16:44:34 05-10-2023) Гость (15:32:49 05-10-2023) Ну да необычно и поэтому г... Вы еще сегодняшний Париж не видели или Сан-Франциско. Там веселее просто в разы.
17:11:01 05-10-2023
Гость (16:59:58 05-10-2023) Вы еще сегодняшний Париж не видели или Сан-Франциско. Там ве... Да вы что. А в Америке, грят, вообще негров вешают.
17:37:33 05-10-2023
Гость (17:11:01 05-10-2023) Да вы что. А в Америке, грят, вообще негров вешают. ... Видео оттуда посмотрите. В интернете полно свежих с крысками и кучами мусора на улицах.
17:45:03 05-10-2023
Гость (17:37:33 05-10-2023) Видео оттуда посмотрите. В интернете полно свежих с крысками... И? Если кто-то живет еще хуже, мне надо радоваться тому, что вокруг меня свиньи? Каков посыл вашего пламенного спича? Утереться и жрать че дают? Нет, оттого, что где-то вешают негров и гадят больше нашего, я не стану говорить, что наши свиньи - самые офигенные свиньи в мире, и это счастье жить среди них.
18:09:03 05-10-2023
Гость (17:45:03 05-10-2023) И? Если кто-то живет еще хуже, мне надо радоваться тому, что... Ну так боритесь с теми, кто мусорит. А ваша знойная писанина мусора на улице никак не убавит.
17:17:12 05-10-2023
Гость (16:59:58 05-10-2023) Вы еще сегодняшний Париж не видели или Сан-Франциско. Там ве... Мы и вчерашний не видели. Но нам здесь обстановка интереснее, мы же здесь живём, а не в Париже.
17:16:04 05-10-2023
Гость (15:32:49 05-10-2023) Ну да необычно и поэтому горожане возмутились. А вот постоян... Вчера на Кулагина мужик в кустах того... мочился. и пивнух рядом не было
17:24:59 05-10-2023
Гость (17:16:04 05-10-2023)Вчера на Кулагина мужик в кустах того... мочился. и пивнух рядом не было а все почему? потому что общественных туалетов в городе по пальцам одной руки "опытного" фрезеровщика можно пересчитать. когда сильно придавит, то даже трезвый пойдет в кустики. пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь (с)
17:52:53 05-10-2023
Гость (17:24:59 05-10-2023) а все почему? потому что общественных туалетов в городе по п... Как-то этот процесс планировать надо. Этому даже детей учат. В туалет дома сходить перед прогулкой. Зайти в магазин или ТЦ, наконец, где есть общественные туалеты.
18:27:29 05-10-2023
Гость (17:24:59 05-10-2023) а все почему? потому что общественных туалетов в городе по п... Тащем-то туалеты присутствуют в каждом ТЦ, коих у нас в городе немало, и в каждой кафушке. Заправки туда же. В общем, разруха, она, как обычно, в головах)
21:40:03 05-10-2023
Гость (18:27:29 05-10-2023) Тащем-то туалеты присутствуют в каждом ТЦ, коих у нас в горо... назовите мне плиз количество ТЦ, кафешек и заправок на улице Кулагина. кстати адреса, где ходил в кусты мужик, мы не знаем. ну и кстати не на каждой заправке или кафешке вас в туалет пустят, если вы у них ничего не купите... а цены там поболее чем в обычном магазине... кстати куда вы свою требуху понесете, если вас ненароком прижмет в районе здания 106 по улице власихинской? или гущина 110? навскидку могу еще кучу адресов написать, где нет рядом ни азс, ни тц, ни кафешек. а если что то и есть, то ваш "фонтан" может обойтись вам сотни в две. ваши действия?
09:01:57 06-10-2023
Гость (21:40:03 05-10-2023) назовите мне плиз количество ТЦ, кафешек и заправок на улице... Стесняюсь спросить, как вы поедете, допустим, в междугороднем автобусе, который останавливается, конечно, на санитарные остановки, но где-то раз в два часа. Давайте быть честными - ситуации "хачунимагу" бывают, конечно, но все же не каждый день и не с каждым человеком. Да и, приболев, люди обычно сидят дома, а не бегают по улицам - что с циститом, что с поносом. А вот ежели ты пьешь пиво в кустах, а потом там же опорожняешься - это как раз она, разруха. Подозреваю, "мужик на Кулагина" как раз из этой оперы. И что-то мне подсказывает, что, будь там в шаговой доступности туалет, он бы все равно был в кустах)
12:17:11 06-10-2023
Гость (09:01:57 06-10-2023) Стесняюсь спросить, как вы поедете, допустим, в междугородне... На день города, на Урожайном, наблюдал патриота в футболке триколора, который был к 6 вечера в дрова и надул прямо на угол здания пивнушки, внутри которой, есть туалет для посетителей, бесплатный) и напротив ларек стоит и тоже с туалетом, который всегда открыт)
17:25:33 05-10-2023
Гость (17:16:04 05-10-2023) Гость (15:32:49 05-10-2023) Ну да необычно и поэтому г... Ну так общественных туалетов то нет.
19:15:28 05-10-2023
Гость (17:25:33 05-10-2023) Ну так общественных туалетов то нет.... в любом тц есть туалет.
22:09:29 05-10-2023
Гость (19:15:28 05-10-2023) в любом тц есть туалет. ... В Волне у главного входа на первом этаже туалеты замуровали ещё в пандемию. Хотя был даже специальный для инвалидов. Так что теперь можно гадить рядом с ТЦ!
16:39:28 05-10-2023
Ох уж эти защитнички животных. опять сыкуны не угодили. Вот нассал бы вам на голову этот пес, может закудахтали бы иначе.
17:26:42 05-10-2023
Гость (16:39:28 05-10-2023) Ох уж эти защитнички животных. опять сыкуны не угодили. Вот ... А вот обоссали бы Вас парни из пивнухи, по-другому закукарекали бы.
17:47:36 05-10-2023
Гость (16:39:28 05-10-2023) Ох уж эти защитнички животных. опять сыкуны не угодили. Вот ... Вы так возмущаетесь,может это на вас помочились?
17:15:16 05-10-2023
А в нашем доме жил писающий мальчик (с 5 этажа).
17:56:21 05-10-2023
Гость (17:15:16 05-10-2023) А в нашем доме жил писающий мальчик (с 5 этажа).... что с ним стало?)
19:28:32 05-10-2023
Элен без ребят (17:56:21 05-10-2023) что с ним стало?)... наверное вырос и стал писающим мужчиной
19:39:39 05-10-2023
Элен без ребят (17:56:21 05-10-2023) что с ним стало?)... Может вырос?
11:57:23 06-10-2023
Элен без ребят (17:56:21 05-10-2023) что с ним стало?)... Гуляет по ул. Кулагина ))))))))))
17:53:50 05-10-2023
Какой умный песик! Не гадит в квартире, в туалет выходит на балкон .