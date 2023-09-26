Стая собак кидается на детей и "поливает цветы" на территории школы в Барнауле
Некоторые барнаульцы отметили, что не стоит лезть к бездомным собакам и тогда они не будут самообороняться
26 сентября 2023, 12:14, ИА Амител
В Барнауле стая агрессивных бродячих собак бегает по территории школы № 54 на улице Пролетарской, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
"Рычат, кидаются, лают на детей и прохожих", – говорится в сообщении.
Некоторые барнаульцы в комментариях к видео отметили, что не стоит лезть к бездомным собакам и тогда они не будут самообороняться. Также предположили, что кто-то поблизости подкармливает всю стаю, иначе бы она ушла с территории.
12:33:39 26-09-2023
Всем собачкам по котлетке с волшебством.
12:51:26 26-09-2023
Гость (12:33:39 26-09-2023) Всем собачкам по котлетке с волшебством. ... а вдруг не сработает? сам продегустировать не хочешь?
14:15:45 26-09-2023
Гость (12:33:39 26-09-2023) Всем собачкам по котлетке с волшебством. ... Всем, кто плюсанул, тоже по котлетке. Жизнь - она всё помнит.
14:20:27 26-09-2023
Гость (14:15:45 26-09-2023) Всем, кто плюсанул, тоже по котлетке. Жизнь - она всё помнит... Желаю тебе встретиться с этими милыми собачками. Разом вспомнишь всю свою никчемную жизнь....
14:35:25 26-09-2023
Гость (14:20:27 26-09-2023) Желаю тебе встретиться с этими милыми собачками. Разом вспом... Да не раз встречался, не трогают. А тебе есть над чем подумать, если есть чем.
15:06:45 26-09-2023
Гость (14:35:25 26-09-2023) Да не раз встречался, не трогают. А тебе есть над чем подума... Так они какахами не интересуются. Подумай об этом на досуге...
20:13:53 26-09-2023
Гость (14:35:25 26-09-2023) Да не раз встречался, не трогают. А тебе есть над чем подума... Это ты детям расскажи, покусанным, что они сами виноваты, раз их собаки покусали. И как у тебя язык поворачивается еще обвинять тех, кто от шавок пострадал!
21:57:19 26-09-2023
Гость (20:13:53 26-09-2023) Это ты детям расскажи, покусанным, что они сами виноваты, ра... А ты почитай, кто детей кусает. В основном это соседские или вообще свои. Когда на маленького нападают, это дети без присмотра и совсем другая уже статья. А кто в деревнях или селах особо смотрит за детьми? Но без собак там никак, тебя же обнесут очень быстро, те же дикие животные.
17:18:35 26-09-2023
Ведь извели собак на оптовке на Космонавтов. Но нет, сердобольные тетушки опять кобелей натащили откуда-то. И опять кружку-побирушку поставили слева от рядов, торгующих всяческой лабудой.
13:01:20 26-09-2023
Зоошизы, ваш выход. Вам же нравится,когда блохастые на детей кидаются.
13:07:28 26-09-2023
а ведь из шкур этих лохматых можно шубу и шапки сшить. Зима то суровая идет. А мясо их тоже говорят от туберкулеза лечит
14:14:07 26-09-2023
Слишком ухоженные и довольные для беспризорных.
15:31:28 26-09-2023
Гость (14:14:07 26-09-2023) Слишком ухоженные и довольные для беспризорных.... Так народ с жиру бесится- выбрасывает не съеденное в мусорный портал,жри-не хочу!
14:39:28 26-09-2023
Вроде же научились их в люках закрывать, чтобы не кусались!
18:39:42 26-09-2023
Собак без поводка и намордника и зоошизы в городе среди людей быть не должно