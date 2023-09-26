Стая собак кидается на детей и "поливает цветы" на территории школы в Барнауле

Некоторые барнаульцы отметили, что не стоит лезть к бездомным собакам и тогда они не будут самообороняться

26 сентября 2023, 12:14, ИА Амител

В Барнауле стая агрессивных бродячих собак бегает по территории школы № 54 на улице Пролетарской, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"Рычат, кидаются, лают на детей и прохожих", – говорится в сообщении.

Некоторые барнаульцы в комментариях к видео отметили, что не стоит лезть к бездомным собакам и тогда они не будут самообороняться. Также предположили, что кто-то поблизости подкармливает всю стаю, иначе бы она ушла с территории.