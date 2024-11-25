Собчак призвала не летать на "Суперджетах"

Эти самолеты она назвала "ужасом, летящим на крыльях"

25 ноября 2024, 20:40, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Ксения Собчак выразила свою обеспокоенность по поводу безопасности полетов на самолетах Sukhoi Superjet после того, как один из них совершил аварийную посадку в Анталье, что привело к возгоранию.

В своем сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Кровавая барыня", она подчеркнула, что не рекомендует использовать эти самолеты, если есть возможность выбрать альтернативные варианты.

"Если вы цените свою жизнь, не летайте на Sukhoi Superjet! Это не самолет, а "ужас, летящий на крыльях", – написала она.

Ксения Собчак предпочитает летать на Boeing и Airbus, считая их более безопасными.

24 ноября в 22:00 в аэропорту Антальи произошло возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из Сочи. Сразу после приземления самолет загорелся. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

К счастью, никто не пострадал. Эвакуация пассажиров была проведена с помощью надувных трапов. Причиной пожара стало возгорание двигателя.

Из-за инцидента работа аэропорта была нарушена, и более 20 рейсов были перенаправлены в другие воздушные гавани.