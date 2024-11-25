Собчак призвала не летать на "Суперджетах"
Эти самолеты она назвала "ужасом, летящим на крыльях"
25 ноября 2024, 20:40, ИА Амител
Ксения Собчак выразила свою обеспокоенность по поводу безопасности полетов на самолетах Sukhoi Superjet после того, как один из них совершил аварийную посадку в Анталье, что привело к возгоранию.
В своем сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Кровавая барыня", она подчеркнула, что не рекомендует использовать эти самолеты, если есть возможность выбрать альтернативные варианты.
"Если вы цените свою жизнь, не летайте на Sukhoi Superjet! Это не самолет, а "ужас, летящий на крыльях", – написала она.
Ксения Собчак предпочитает летать на Boeing и Airbus, считая их более безопасными.
24 ноября в 22:00 в аэропорту Антальи произошло возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из Сочи. Сразу после приземления самолет загорелся. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.
К счастью, никто не пострадал. Эвакуация пассажиров была проведена с помощью надувных трапов. Причиной пожара стало возгорание двигателя.
Из-за инцидента работа аэропорта была нарушена, и более 20 рейсов были перенаправлены в другие воздушные гавани.
21:08:33 25-11-2024
джеты лошадей не возят
21:16:36 25-11-2024
Кому и Пегас самолёт.
21:36:12 25-11-2024
Летал суперджетом, мне самолёт понравился. Не хуже эмбраера. Да и переоценена мещанская душонка. "Мы когда-то всегда умираем"
08:18:53 26-11-2024
Гость (21:36:12 25-11-2024) Летал суперджетом, мне самолёт понравился. Не хуже эмбраера.... Да конечно, в нем очень шумно! Какой эмбраер!? небо и земля)
11:10:49 26-11-2024
Гость (08:18:53 26-11-2024) Да конечно, в нем очень шумно! Какой эмбраер!? небо и земля)... А у меня в "трех топорах" уши звенят при запуске двигателей. Самый нозящий звук из всех самолетов. И что теперь, небезопасным самолетом считать?
21:49:54 25-11-2024
(Соболезную родным пилота DHL), предлагаю лошадей перевозить на Боинге DHL!
22:50:56 25-11-2024
Все правильно сказала. Летающие гробы.
23:31:58 25-11-2024
Там же и военные делают аэропланы?
Для второй армии мира.
05:53:41 26-11-2024
Вполне себе комфортабельный самолет, лично мне понравилось куда больше, чем сопоставимые по классу самолеты. В Анталии получился форс-мажор из-за погодных условий - сильный порыв бокового ветра накренил самолет при посадке и он задел движком ВПП. Несколько десятков других рейсов ушли на запасные аэродромы и не стали садиться в Анталии. Почему наши приняли другое решение - вопрос к экипажу. А лошадь просто решила хайпануть на теме. Она пускай расскажет как у Боинга Макс вываливаются целые сегменты кузова в полете.
06:57:40 26-11-2024
Гость (05:53:41 26-11-2024) Вполне себе комфортабельный самолет, лично мне понравилось к... А в Красноярске что случилось ? Опять форс-мажор и в тот же день?
06:25:49 26-11-2024
При жёсткой посадке крепление шасси пробивает топливный бак. Топливо попадает на двигатель.
09:15:51 26-11-2024
Гость (06:25:49 26-11-2024) При жёсткой посадке крепление шасси пробивает топливный бак....
Демонтировать шасси
09:30:20 26-11-2024
Гость (06:25:49 26-11-2024) При жёсткой посадке крепление шасси пробивает топливный бак.... это справедливо для любого самолета
09:19:10 26-11-2024
Неудачная машина. Сборная солянка. Движок от земли на уровне колена. Вся грязь с полосы попадает в этот пылесос. Собирали с миру по нитке, потому и куча неувязок. Начиная от шасси под баками и заканчивая гидравликой. Большая часть выущеных самолетов стоит на приколе.
09:40:52 26-11-2024
Гость (09:19:10 26-11-2024) Неудачная машина. Сборная солянка. Движок от земли на уровне... Я так понимаю у нас в гостях видный авиаэксперт и ведущий конструктор Боинга?
11:14:03 26-11-2024
Ну давай, расскажи, как из-за низкорасположенных двигателей Боинга на 737Максе пришлось сдвигать их вперед, из-за чего нарушилась центровка, из-за чего пришлось перепрошивать ПО, из-за косяков которого уронили два борта и три сотни пассажиров похоронили.
12:52:11 26-11-2024
Да,это вам не Ту-154.
13:07:17 26-11-2024
Акакий (12:52:11 26-11-2024) Да,это вам не Ту-154.... ТУшка- отменный самолёт, как и его предшественник, 134. И ИЛ-62... но, наши пошли по чужому пути, а частности, рзмещая двигатели в гондолах под крылом и уменьшая площадь крыла... Вот не уверен лично я, что Арбуз или Боинг способен дать шанс экипажу планировать настолько медленнол, что они смогли бы рассмотреть в тайге заброшенный аэродром... а ТУ-134 дал. Им бы, "старым" самолётам ума дать да мощности, цены бы им не было!
13:50:54 26-11-2024
Гость (13:07:17 26-11-2024) ТУшка- отменный самолёт, как и его предшественник, 134. И ИЛ-62... но, наши пошли по чужому пути...У каждого способа размещения двигателей есть свои плюсы и минусы, а наши пошли по чужому пути, так как стоимость самолёта с расположением двигателя под крылом (и его обслуживание) дешевле.
15:46:26 26-11-2024
Гость (13:07:17 26-11-2024) ТУшка- отменный самолёт, как и его предшественник, 134. И ИЛ... Планер Гимли и Ту-204 в Омске с вами не согласны.