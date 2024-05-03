Собчак: спрятать тело Салтанат Нукеновой могла помешать делегация Путина

Делегация сопровождала российского президента в его визите в Казахстан 9 ноября 2023 года

03 мая 2024, 16:32, ИА Амител

Куандык Бишимбаев / Источник: Jogargy_sot / T.me

В деле казахстанского экс-министра Куандыка Бишимбаева, который в ноябре 2023 года убил свою супругу Салтанат Нукенову в Астане, появились новые подробности. В ресторане "Бау", где произошла жестокая расправа, в это время должна была находиться делегация президента Владимира Путина.

Об этом заявила на УouTube-канале журналистка Ксения Собчак. Она рассказала, что ездила в Казахстан, чтобы посетить судебные заседания по громкому делу, и по итогам поездки записала видеорасследование.

По словам Собчак, брат подсудимого Бахытжан Байжанов, которому вменяют укрывательство преступления, сообщил суду, что в день смерти Нукеновой делегация Владимира Путина должна была посетить ресторан BAU, где произошло громкое убийство.

На вопрос судьи, какое отношение к делу имеют эти подробности, юрист потерпевшей стороны заявила, что из-за визита делегации в ресторане была усилена охрана. И подсудимые, боясь проверки на выезде, не могли вывезти тело девушки из ресторана.

"Кажется, что если бы не визит Владимира Путина в Казахстан 9 ноября 2023 года, Бишимбаев мог бы осуществить идеальное убийство: создать себе алиби в виде других девушек и параллельно запутать следствие", – отметила в видео Собчак.

На одном из заседаний также выяснилось, что Бишимбаев записал 12 видео в день смерти своей жены. На кадрах, которые показали участникам суда, обвиняемый кричит на девушку, бьет, обзывает "швалью" и обвиняет в измене с бизнесменом Раимбеком Баталовым. Девушка стояла голая в одном пальто.

Дело Куандыка Бишимбаева, жестоко расправившегося с супругой, прогремело на весь Казахстан и другие страны. Верховный суд проводит прямые трансляции всех заседаний: каждый "эпизод" набирает миллионы просмотров. История активно обсуждается в соцсетях. После ЧП в Казахстане создали петицию с призывом ужесточить наказание за бытовое насилие в отношении женщин и детей. На данный момент она набрала более 150 тысяч голосов.