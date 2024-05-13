Собчак высказалась о призыве духа Сталина в барнаульском "Сталин-центре"
Она назвала мероприятие "веселой тематической вечеринкой" и "точно не полуголой"
13 мая 2024, 18:45, ИА Амител
Журналистка Ксения Собчак ответила на предложение руководителя алтайского отделения партии "Коммунисты России" посетить "Сталин-центр" в Барнауле. Она акцентировала внимание на его обращение в выпуске разбора новостей на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".
В видео Матасов предложил Собчак приехать на "черном воронке" и пожертвовать его "Сталин-центру". Взамен он пообещал повесить портрет журналистки.
Собчак сказала, что на "воронок" Матасову лучше не надеяться, однако обратила внимание на планы "Сталин-центра" провести реконструкцию спиритического сеанса с вызовом духа Иосифа Сталина в "Ночь музеев". Она назвала мероприятие "веселой тематической вечеринкой" и "точно не полуголой".
"Что было в голове у авторов идеи – вообще неизвестно. Кто-то очень умный придумал вызывать Сталина по произведению Булгакова. Это все равно что отметить день ФСИН по произведению Солженицына", – сказала она.
Отдельно Собчак отметила, что после смерти Сталина советская элита "договорилась друг друга больше не убивать и чисток не устраивать". Она добавила, что такое отношение "Сталин-центра" к "кровавым страницам истории" раздражает.
20:05:42 13-05-2024
Клоунада мракобесная. Стыд и позор псевдокоммунистам.
20:30:55 13-05-2024
Не бойся Ксюша , один он всё равно ничего не сможет сделать😉
04:32:45 14-05-2024
Времена меняются, Ксюша. И тебя и всю элиту почистят.
06:59:00 14-05-2024
Гость (04:32:45 14-05-2024) Времена меняются, Ксюша. И тебя и всю элиту почистят. ...
Влажные фантазии провинциала.
07:13:59 14-05-2024
Гость (06:59:00 14-05-2024) Влажные фантазии провинциала.... Вы за эксплуатацию человека человеком на все времена?
09:30:31 14-05-2024
Гость (06:59:00 14-05-2024) Влажные фантазии провинциала.... В 1917 году тоже многие так думали😄