Как в барнаульском "Сталин-центре" пройдет спиритический сеанс с вызовом духа Сталина

"Спиритические сеансы" пройдут в формате театральной постановки в "Музейную ночь"

07 мая 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Портрет Иосифа Сталина в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Алтайское отделение партии "Коммунисты России" в "Ночь музеев" 18 мая проведет в "Сталин-центре" несколько спиритических сеансов, на которых вызовут дух "вождя народов" Иосифа Сталина. Все будет происходить в форме театрализованного представления, вдохновленного произведениями Михаила Булгакова. О том, как будут проходить эти "сеансы", amic.ru спросил у руководителя центра и партии Сергея Матасова.

Как пройдут сеансы?

По словам Сергея Матасова, барнаульцев 18 мая ждет театрализованное представление в форме спиритического сеанса. На нем будет много отсылок к творчеству Михаила Булгакова, который, по словам Матасова, был "одним из любимых писателей Сталина".

"Будут собраны образы разных произведений Булгакова. Одно из основных его произведений, которое будет лежать в основе мероприятия, – это как раз "Спиритический сеанс", где призывали духов Наполеона и Сократа. Будет свита Воланда из "Мастера и Маргариты", но не конкретные персонажи, а собирательные образы. Разместим и пасхалки к другим произведениям. Постановку проведем несколько раз, каждая будет для группы по 20-25 человек. Можно будет прийти и с детьми, ограничений нет. Сейчас трудимся, чтобы все прошло на высшем уровне", – рассказал Матасов.

Вести мероприятие будут активисты "Сталин-центра". Всего в различные образы переоденут шесть человек.

Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Как попасть на сеанс и что для этого нужно?

Чтобы попасть на спиритический сеанс, нужно будет заранее подать заявку по телефону +7 (983)183-45-03 или написать в соцсети "Коммунистов России". Для журналистов, фотографов, "друзей "Сталин-центра" и "особых гостей" покажут постановку в 16 часов. С 17 часов спиритические сеансы смогут посмотреть и все жители Барнаула, которые оставят заявки. Один сеанс будет длиться 30 минут, отметил Матасов. Предполагается, что мероприятия будут проводить до 20 часов, однако если желающих окажется очень много, то время еще смогут продлить, сказал Матасов.

По словам руководителя "Сталин-центра", заявки от участников уже есть. На данный момент их подало около 50 человек, то есть два сеанса уже заполнены, отметил Матасов. Среди гостей и депутаты АКЗС, и не только из партии "Коммунисты России", подчеркнул он.

"Люди это восприняли, на мой взгляд, довольно положительно. Этой креативной акцией мы пробудили в людях интерес к "Сталин-центру". Вообще будут элементы и развлекательные, и образовательные, как и в любом художественном произведении. Будут какие-то вещи, над которыми можно подумать, но будет возможность и отдохнуть, погрузиться в атмосферу 30-х годов, представить, как проходили спиритические сеансы. На самом деле никакого реального спиритического сеанса не будет, это будет только реконструкция", – отметил Матасов.

Напомним, что в 2023 году на "Музейную ночь" комроссы тоже устраивали акцию. Тогда они вышли на улицы города в костюмах коммунистов 30-х годов. Один из активистов партии был в костюме Сталина. Тогда они встретились и с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которого поблагодарили за работу.

Как пройдет "Ночь музеев" в 2024 году, можно прочитать здесь.