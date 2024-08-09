Собираемся в школу: 10 полезных гаджетов для учебы

Рассказываем, какие необычные школьные гаджеты можно найти на популярных меркетплейсах

09 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Иллюстрации созданы с помощью нейросети DALL-e

Август – самая жаркая пора для подготовки к новому учебному году. Магазины радуют специальными предложениями на школьный ассортимент. А производители удивляют своей изобретательностью: в общем-то, базовые для учебы товары из года в год прирастают все новыми опциями.

Рюкзак с USB-портом

Представить современного ребенка без электронных гаджетов (телефон, наушники, планшет, портативная колонка и т.д.) невозможно, а это значит, что ему постоянно нужно что-то заряжать. Не успел дома? Заряжай по дороге в школу, прямо во время уроков или на тренировке – с помощью рюкзака с USB-портом.

Вариантов по цвету и объему – великое множество. Большинство моделей изготовлены из непромокаемой ткани и оснащены усиленным дном. Для "начальников" есть модели со светоотражающими элементами. Можно найти ортопедические модели (хотя большинство товаров, скорее, можно назвать все-таки анатомическими) – они позволяют правильно распределить нагрузку на позвоночник и избежать перенапряжения мышц. Только вот цена на них, конечно же, будет выше средней.

Особая фишка - рюкзаки с LED экраном, с такой сумкой ваш ребенок будет самым модным (но и выложить дополнительные денежки за него тоже будьте готовы). С помощью специального приложения для смартфона на экран, расположенный на внешней стороне рюкзака, можно установить любую статическую или динамическую картинку – из имеющейся библиотеки, скачать из интернета, просто что-то написать или нарисовать в моменте, например смайлик или сердечко. Смартфон связывается с рюкзаком по bluetooth. Галерея рисунков и анимации постоянно обновляется вместе с приложением.

Цена*: стоимость моделей, которые можно отнести к школьным, начинается от 2,5-3 тыс. рублей.

Отзывы покупателей: если подойти к выбору вдумчиво, учесть потребности ребенка и не экономить жестко, то вполне можно приобрести "очень хороший рюкзак, где… все продумано…действительно сделано для людей…масса приспособлений для удобства".

Умная ручка

Внешне практически не выдает в себе электронный гаджет: и по форме, и по габаритам это – обычная ручка, привычно сидящая в руке и не сказывающаяся на вашей манере письма.

Смарт-ручка полностью повторяет функционал обычной шариковой - в ней есть стержень и ею можно писать на обычной бумаге.

Ключевое отличие – встроенный сканер, позволяющий моментально оцифровывать написанное/нарисованное и передавать изображение на устройство со специальным предустановленным приложением (смартфон, планшет или ноутбук).

Короче, все, что пишется в тетради, умная ручка перенесет в цифровой формат. А там уже можно будет использовать эту информацию в качестве запоминания или повторения, или для доработки, как, например, в случае с художественными набросками и эскизами.

Важный момент: в цифровом варианте умная ручка работает только в паре с фирменными блокнотами, на которые нанесена специальная разметка. Их можно дополнительно приобрести или бесплатно скачать и распечатать листы самостоятельно.

Цена: от 8 тыс. рублей (без блокнота).

Отзывы покупателей: даже судя по их количествам, товар еще недостаточно "распробован" в массах. В целом создается впечатление, что не все покупатели смогли разобраться с товаром: "пока не посмотрели обзор на ютуб, не поняли, как пользоваться". Те же, кому это удалось, весьма довольны: "покупаю уже вторую ручку, работает хорошо, удобная, всегда с собой", "вариант, если устали глаза от компьютера", "в использовании не так долго, но на данный момент все устраивает, все записи всегда под рукой, если потерял бумажку, то информация все равно останется… удобно, что не обязательно покупать фирменные блокноты, а можно скачать специализированные листы, причем в различных вариациях: в клетку, в линейку, в точку и другие - все в открытом доступе".

Из недостатков отмечают, что ручка не коннектится с телефоном на дальнем расстоянии. Что, в общем-то, вполне ожидаемо.

Кстати: на сайте одного онлайн-лицея, ученики которого постоянно пользуются такими устройствами, отмечено, что умные ручки "задействуют мелкую моторику и помогают активному образованию нейронных связей". Так что если ваш ребенок – ученик не традиционной, а онлайн- школы, практикующей тестирование на компьютере или сдачу печатных вариантов заданий, умное устройство поможет не забыть, как держать ручку в руках.

Ручка-переводчик

Устройство может работать как через интернет-подключение, так и в оффлайн-режиме – встроенная память содержит обширный словарь для общения на разных языках. Большинство гаджетов настроены на работу с помощью голосовых команд и сканирования печатного или рукописного текста, хотя есть и модели только с голосовой функцией.

Кстати, ручка-переводчик – удобный помощник не только для школьников, она пригодится для деловых поездок и путешествий. Гаджет компактен, легко помещается даже в кармане. В некоторых моделях есть встроенный плеер и диктофон.

Цена: от 3,5 тысяч за русифицированные модели.

Отзывы покупателей: неоднозначные. Как говорится, "сын сказал – не очень, а мне зашло". Кому-то пришлись по вкусу "очень легкая настройка, сканирование и распознавание текста, понятный дисплей и огромное количество нужных функций". А кто-то "мечтал о таком помощнике, но полное разочарование: вернулся к стандартной работе с google-переводчиком". Вывод: пока сам не попробуешь – не поймешь.

Кстати: обратите внимание – некоторые модели не русифицированы с китайского, в таком случае прежде, чем начать пользоваться ручкой-переводчиком, вам придется сначала "перевести" ее саму. Ну, или остаться с бестолковым устройством на руках.

Линейка с калькулятором

Обычная линейка с встроенным калькулятором, рассчитанным на выполнение основных арифметических действий, включая вычисление процентов и работу с функцией памяти.

Стандартная длина моделей 10-15 сантиметров. Есть раздвижные линейки –трансформеры, в развернутом виде их длина составляет 30 сантиметров. Некоторые модели оснащены трафаретами геометрических фигур, в каких-то есть встроенная лупа.

Немаловажно: товар работает от любых элементов освещения, благодаря этому его можно использовать, не беспокоясь о заряде батареи.

Цена: от 120 рублей

Отзывы покупателей. Дети довольны, родители, в общем-то, тоже: "линейка спасла ребенка на контрольной".

Выдвижной ластик

Имеет форму карандаша с выдвижным механизмом, а так – обычная стирательная резинка. Защитный корпус помогает ластику оставаться чистым, а значит, и не грязнить бумагу.

Как правило, в комплекте идет пара сменных стержней.

Цена: от 120 рублей.

Отзывы покупателей: идеально подходит для стирания мелких деталей, легко убирает простой карандаш, практически не оставляет катышки и не травмирует бумагу. Средняя оценка на маркетплейсах - 4,9.

Электрическая точилка для карандашей

Альтернатива механическим "мясорубкам", когда-то покорившим канцелярский рынок. Но в отличие от ручного труда, скорость одной заточки электрической точилки, по заявлению продавцов, всего 3 секунды.

Есть модели с одним отверстием для карандашей стандартного диаметра 6–8 миллиметров. Есть и дабл-модели с двумя отверстиями - диаметром 6-8 миллиметров и 9-12 миллиметров. И те, и другие подходят для заточки цветных и простых карандашей любой формы: круглых, шестигранных, треугольных.

В большинстве моделей в комплекте идет как минимум одно запасное лезвие и кисточка для прочистки.

Все модели делятся на работающие от батареек (они в комплект не входят, обратите на это внимание) и устройства с питанием от аккумулятора.

Цена: от 350 рублей.

Отзывы покупателей: Вполне оптимистичны, если не восторженны: "50 карандашей - за 2 минуты!", "вещь, на которую не жалко денег", "за 10 минут дети сами поточили все, что только можно заточить". Однако будьте осторожны: "вызывает зависимость! только и слышно, как ребенок ее использует". А еще: "точит быстро, но нет тормоза, карандаш можно сточить в ноль".

Стакан-непроливайка с автоматической подачей воды

Очень необычное приспособление для перфекционистов. В отличие от стандартных стаканов-непроливаек задача этой конструкции – обеспечить промыв кистей каждый раз в чистой воде.

Работает устройство так: чистая вода заливается в специальный контейнер, который (по типу кулера) крепится на подставке вверх ногами. Система оснащена специальной кнопкой, с помощью которой порция чистой воды подается в специальный отсек. Когда нужно поменять цвет краски или закончить рисунок, просто нажмите кнопку, и грязная вода автоматически сольется в специальный резервуар внутри подставки. И так – до 15-20 промывок кистей: не нужно каждый раз бегать к крану, чтобы поменять воду.

В качестве дополнительных преимуществ: емкости для красок, отверстия для кисточек разного диаметра, желобок, защищающий от утечки воды в ненужном направлении, и рифленая поверхность отсека для промыва, помогающая очищать кисти максимально тщательно.

Цена: от 400 рублей.

Отзывы покупателей: в целом – положительные, за исключением моментов, когда что-то в конструкции не работает, но такие ситуации бывают с любым товаром. "Брала для себя и не пожалела, так как во время рисования использую темные и светлые оттенки, а постоянно бегать и менять воду уже надоело! Пока помою, пока ототру краску со стенок - а тут кнопочку нажала и – опа! чистая вода", "доча очень любит рисовать и очень обрадовалась такой непроливайке, и бонусом дома будет чище". Средняя оценка на маркетплейсах – 4,7.

Влажные салфетки

И еще немного про чистоту, а она за пределами дома не помешает любому ребенку. Сейчас производители предлагают широчайший ассортимент влажных салфеток – от вариантов дизайна до размерного ряда.

Есть совсем детские салфетки с мультяшными животными и варианты для тинейджеров, например, с героями аниме на упаковке.

Есть упаковки стандартных размеров, салфетки в мини-баночках (помещается в ладошку) с забавными принтами, которые как брелок можно прикрепить на пояс брюк или рюкзак, салфетки-мини (10 х 8 см) и прессованные салфетки в таблетках - два последних варианта легко уместятся в школьный пенал.

Есть обычные антибактериальные или с дополнительной опцией стирания чернил с кожи - а все знают, как это неприятно, когда ручка внезапно протекла.

Конечно, не стоит ждать, что ребенок будет пользоваться влажными салфетками во всех случаях, когда этого требуют правила гигиены, но если экстренно нужно, например, протереть запачканные руки или коленки – этот полезный аксессуар придется кстати. Ну и при других детских оказиях они тоже помогут. А заботливая мама вспомнится добрым словом.

Отзывы покупателей: "у меня двое пацанов-школьников, поэтому для меня салфетки незаменимы, во все сумки с занятиями положили", "привычка брать бутерброды чистыми руками теперь обеспечена", "честно думала, что будут валяться в сумке без дела, а неожиданно пригодились, когда ребенок в школе захотел в туалет, так что пусть всегда будут".

Портативная лампа для чтения

Гаджет для юных книголюбов, которые готовы читать сколько угодно и где угодно – хоть ночью под одеялом.

Миниатюрная лампа крепится на книгу с помощью специальной прищепки. Гибкая ножка позволяет зафиксировать поток света в нужном читателю направлении. Светодиодная лампа не бьет в глаза, но в то же время достаточно хорошо освещает: есть совсем миниатюрные модели, "производительностью" от 0,05 кв.м до 1 кв.м. В моделях подороже есть возможность выбора режима яркости и тональности света.

Некоторые модели работают от батареек, другие заряжаются через USB-разъем.

Цена: от 180 рублей.

Отзывы покупателей: в целом оценка товара положительная, средний балл на маркетплейсах – 4,7. На рейтинг влияет качество исполнения и работа дешевых моделей. А так: "фонарик – бомба, мне б в детстве такой - цены не было бы", "это лучшая вещь, которую когда-либо придумывало человечество".

Реалистичные пеналы-отвлекалы

В этом вопросе фантазии производителей нет предела. Тут вам и пенал-рыба, замок которого разверзается аккурат вдоль брюха, и пенал -лаваш/шаурма/пицца на липучке, и пенал-хлебушек, и пенал-окорочок. Главное отличие от стандартных "собратьев" - невероятная реалистичность: на расстоянии пары метров легко принять школьный аксессуар за оригинальный предмет.

Собственно, из полезного – только сам принцип пенала: поддержание учебных принадлежностей в порядке. Но с другой стороны ребенок – это же формирующаяся личность, учащаяся проявлять свою индивидуальность, интересы и творческий потенциал. И необычный пенал – отличный способ выделится среди сверстников.

Цена: от 190 рублей.

Отзывы покупателей: ожидаемо - дети в восторге: "имбище!" "одноклассники заценили", "с подругой заказали эти пеналы - самые крутые в классе будем". Взрослые, которые помимо впечатления со стороны окружающих оценивают еще и качество товара, часто отмечают, что "интересный пенал, но не практичный". Так что решать, что приоритетнее, вам. И вашим детям.

*Цены указаны на момент написания материала.

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