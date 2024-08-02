Спасаемся от жары: 10 гаджетов, которые помогут пережить летнее пекло

Портативные помощники можно взять с собой куда угодно

02 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Иллюстрации созданы с помощью нейросети DALL-e

Июль в Алтайском крае выдался очень жарким. В августе, по прогнозам синоптиков, аномальное пекло нас не оставит. Если вы плохо переносите зной, нет смысла страдать и терпеть. Мы собрали для вас топ доступных товаров, которые помогут спастись от перегрева и провести лето с комфортом.

Мини-вентилятор

Разновидностей – море. Есть модели, повторяющие дизайн и эргономику напольных вентиляторов – только в миниатюре. Большинство таких девайсов удобно носить в руках, можно повесить на ремешке на шею (хотя выглядит это довольно странно). Также их можно поставить (или закрепить с помощью специального зажима) на любую горизонтальную поверхность и наслаждаться потоками свежего воздуха в любом месте.

Вторая группа моделей – для ношения на шее. По дизайну выглядят как наушники или маленькая коробочка а-ля плеер на ремешке. Последняя модель, кстати, с помощью специальной прищепки может крепиться и на предметы одежды.

Вентиляторы для телефона или ноутбука легко вставляются в стандартные разъемы устройств. В отличие от других портативных моделей не имеют защитных каркасов на лопастях.

Как работает? Стандартно: движения лопастей перемещают потоки воздуха и обеспечивают обдув нужной части тела. Большинство моделей имеют несколько режимов мощности. Заряжаются как обычный мобильный телефон с помощью кабеля.

Цена: от 100 рублей до нескольких тысяч. Зависит от дизайна и количества дополнительных функций: мини-вентилятор может не только обдувать, но и работать как ночная лампа, фонарик, радио или умная колонка, кондиционер и увлажнитель воздуха.

Отзывы покупателей. Неоднозначные: от "полная фигня" до "супер! шик! красота!" Кто-то жалуется на шумность приобретенного устройства – из-за чего его, по факту, можно использовать далеко не во всех ситуациях, например, на рабочем совещании. Других же это совершенно не смущает – главное, что охлаждает. В целом средний рейтинг на маркетплейсах 4,6-4,8. Оценка сильно зависит от мощности работы устройства на аккумуляторе и времени, в течение которого держится заряд, – при покупке обязательно обращайте внимание на этот нюанс.

Кепка-вентилятор

Защита от солнца и удобный девайс в одном изделии – для взрослых и детей. Есть модели по типу классических бейсболок, есть – монокозырьки без тульи, а есть и широкополые панамы. Вентилятор встроен в козырек, может открепляться, когда головной убор нужно постирать.

Производители позиционируют свой товар как незаменимый помощник на даче, рыбалке, охоте, на пляже или во время летних прогулок. Обещают даже защиту от мошек и комаров: их буквально сдует ветром от вашего лица.

Как работает? Как обычный вентилятор. Может регулироваться угол наклона устройства и мощность обдува. Работает от аккумулятора, который заряжается c помощью USB-драйвера. В некоторых моделях есть дополнительный способ зарядки с помощью солнечной батареи.

Цена: от 500 до 3000 рублей.

Отзывы покупателей. Несмотря на то, что вентилятор "от солнышка крутится медленнее, чем от аккумулятора", в целом товар рекомендуется к покупке. Особенно радуются такому подарку пожилые родители (дачники, охотники и рыбаки) и дети.

Колонный вентилятор

Свое название получил из-за характерного внешнего вида: выглядит как вертикальная колонна без привычных вращающихся лопастей, что, кстати, гарантирует абсолютную безопасность для любопытных детских пальчиков и носов домашних животных.

У ряда моделей предусмотрена как работа в фиксированном положении, так и с поворотом корпуса, что значительно увеличивает площадь обдува. Есть модели с встроенным таймером и пультом дистанционного управления. Некоторые модели имеют функции кондиционирования и увлажнения воздуха, могут работать как ночник.

Как работает? По принципу роторных воздушных обогревателей. Все движущиеся части спрятаны внутри корпуса, благодаря чему производители смело заявляют о бесшумности колонных вентиляторов. Воздух засасывается через отверстия в задней или нижней части, а спереди выбрасывается наружу. Главное отличие колонного вентилятора – полое "кольцо": поток воздуха выходит через тонкую прорезь на его внутренней стороне, за счет чего создается область пониженного давления и обеспечивается дополнительный подсос снаружи.

Некоторые модели работают от аккумулятора, другие – от обычной сети 220W или комбинированно.

Цена: от 1 000 до 10 000 рублей.

Отзывы покупателей. По вопросу бесшумности согласия с производителями нет: все-таки колонный вентилятор в популярных моделях шумит, пусть и не так сильно, как стандартный лопастной. В целом функцию охлаждения выполняет. Впрочем, некоторые покупатели отзываются о таком вентиляторе исключительно как о стильном предмете интерьера.

Круглый мини-веер

Не доверяете вентиляторам? Тогда вот вам круглый мини-веер – легко раскладывается и складывается (восьмеркой, по принципу детской палатки), умещается даже в кармане. Производитель заверяет, что этот "веер так могуч, что гоняет стаи туч".

Цена: от 250 до 450 рублей.

Отзывы покупателей. Задумка неплохая, хотя конструкция все же довольно хлипкая за такие деньги. Но в целом функцию свою выполняет. "Пока другие обмахиваются газетами, я охлаждаюсь веером". Так что если хотите произвести эффект на окружающих – этот гаджет точно для вас.

Увлажнитель для лица

Ультразвуковой распылитель влаги создает мельчайшую туманную дымку, которая обеспечивает мгновенное увлажнение и свежесть лица и зоны декольте. Что немаловажно – макияж при этом "не плывет".

Производители заявляют, что при ежедневном использовании гаджета кожа приобретает более здоровый оттенок, замедляются возрастные изменения.

Устройство подходит как для использования во время различных активностей (спорт, прогулки на свежем воздухе, работа на даче, туризм и так далее), так и для статичной работы или отдыха. Работает от аккумулятора, который заряжается с помощью обычного USB-кабеля.

Как работает? Банально и легко. Залейте воду в резервуар. Поднесите устройство к лицу на расстоянии около 15 сантиметров, нажмите на кнопку – и вы тотчас почувствуете прохладный туманчик на коже. А чтобы увлажнитель прослужил вам дольше, рекомендуется регулярно его чистить.

Цена: от 200 до 600 рублей, но это – на "навороченные" модели с подсветкой или вентилятором.

Отзывы покупателей. Как и всегда, встречаются нарекания по цветам, качеству исполнения товара, но в целом – "ракета, бомба, петарда!" Впрочем, некоторые покупатели пишут, что при постоянном использовании на отверстии появляются ржавчина и черная плесень.

Портативный холодильник

Много в такой не положишь – максимум пару-тройку баночек или самых маленьких бутылочек, плывущую от жары косметику или лекарства. Зато возьмешь куда угодно.

Такой холодильник способен снижать температуру на 10-15 градусов по сравнению с температурой окружающей среды. Работает от сети или USB-порта компьютера или ноутбука.

Цена: от 5000 рублей.

Отзывы покупателей. Общее впечатление: на полноценный холодильник не тянет, но лучше, чем совсем ничего.

Прохладная подушка

Подушка имеет специальную гелевую вставку, которая поглощает тепло, а затем рассеивает и отводит его от тела, обеспечивая комфортную температуру для сна. По заявлениям производителей, ощущение прохлады должно возникать уже через 20-30 секунд после контакта с чудо-подушкой.

Цена: от 1400 до 5000 рублей.

Отзывы покупателей. Примерно 50х50: для кого-то такая подушка – "любовь с первой ночи", а для кого-то – "бубень, спать невозможно". Но тут важно понимать, что, как правило, охлаждающей функцией оснащаются ортопедические подушки, поэтому подбирать их нужно строго следуя рекомендациям, а людям с заболеваниями костно-мышечной системы и повреждениями опорно-двигательного аппарата – и вовсе после консультации со специалистом. Иначе впечатление даже от суперохлаждающего эффекта будет смазано заклинившей утром шеей.

Охлаждающий пластырь

Чудо-вещь, покорившая азиатский рынок. Представляет собой двухслойную пластинку, состоящую из нетканого материала и специального геля с ментолом. Дополнительно может содержать эфирные масла эвкалипта, мяты, лаванды.

Производители предлагают клеить пластырь на лоб или заднюю поверхность шеи. Но судя по отзывам покупателей – реальных точек приложения гораздо больше. Охлаждающий эффект ощущается сразу и длится до 6-8 часов. Изделие не предполагает повторного использования.

Цена: от 150 рублей, в зависимости от количества штук в упаковке.

Отзывы покупателей. "По ощущениям, как будто холодное полотенце приложили, в солнцепек – самое то!" С помощью пластыря от кухонного жара круглогодично спасаются повара, а некоторые покупатели используют его для борьбы с головной болью. Стоит попробовать.

Охлаждающая косметика

Уходовая косметика с охлаждающим эффектом – то, что нужно для жары, особенно для тех, чья кожа при повышении температуры окружающей среды склонна к покраснениям.

Сегодня многие производители выпускают cooling-косметику. В ее составе присутствуют такие компоненты, как ментол, алоэ, мята, огурец, кофеин – они ускоряют микроциркуляцию, тонизируют и приятно охлаждают кожу.

Рекомендации по выбору косметики давать не будем: эта история индивидуальная, зависящая от характеристик кожи, склонности к аллергии и – что тоже немаловажно – толщины кошелька. Но при желании можно найти средства для охлаждения буквально с ног до головы – от базы под макияж и бальзамов для губ до шампуней и гелей для душа.

Отзывы покупателей. В целом – попробовать можно: хотя бы для того, чтобы помочь своей коже пережить изнуряющую жару. В зной она теряет много влаги – дополнительная забота точно не помешает.

Охлаждающая одежда для животных

Жару тяжело переносят не только люди, лохматым питомцам тоже приходится несладко. Но и для них выход нашелся – охлаждающая одежда!

Маркетплейсы предлагают специальные жилетки и косынки, которые позволяют поддерживать комфортную для ваших питомцев температуру дома и во время прогулок на изнуряющей жаре. Есть размеры для мелких, средних и крупных пород.

Как работает? Мочите изделие в воде, отжимаете, встряхиваете и надеваете на питомца. За счет содержания серебра в волокнах происходит медленное испарение влаги и мощное поглощение паров.

Цена: от 250 до 3500 рублей.

Отзывы покупателей. Конечно, логичнее было бы спросить у самих питомцев. Но судя по отзывам хозяев, эта овчинка стоит выделки: "корги жилет не снимает!", "псинке заметно легче", "думала, ерунда, но оказалась отличная вещь, от нас с собакеном спасибо!", "спасение для песика – а можно для людей то же самое?"

Что ж, с такими горячими переменами в нашем сибирском климате не удивимся, если что-то подобное вскоре появится и для людей. Как говорится: от нужды и кулик соловьем засвищет.