Соболев после матча "Зенита" против "Рубина" восемь часов играл в Dota 2

Форвард не смог забить гол за первый тайм, а после — выиграл всего пять матчей в компьютерной игре

01 апреля 2025, 20:40, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Нападающий "Зенита" Александр Соболев после матча в РПЛ с "Рубином" провел восемь часов за компьютерной игрой Dota 2. Об этом сообщает Mosregtoday со ссылкой на СМИ.

За весь сезон в РПЛ Соболев провел на поле немногим больше времени – 9 часов и 12 минут. Форварду до сих пор не удалось отметиться за "Зенит" голом в чемпионате страны. В матче с "Рубином" спортсмен отыграл первый тайм, упустил хороший момент, после чего его заменили Лусиано Гондой – спустя пять минут он открыл счет.

"Не особенно выдающимися оказались успехи Соболева и в компьютерной игре: выиграл только пять каток", – отмечает портал.

Напомним, что Соболев перешел в "Зенит" из стана принципиального соперника – "Спартака". Питерский клуб заплатил за форварда 10 млн рублей.