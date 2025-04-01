Баскетболисты "Барнаула" проиграли первый матч плей-офф мужской Суперлиги

Алтайские спортсмены уступили команде "Темп-СУМЗ"

01 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Спортсмены баскетбольного клуба "Барнаул" в гостях проиграли первый матч плей-офф мужской Суперлиги. Стартовая игра четвертьфинальной серии против ревдинского клуба "Темп-СУМЗ" состоялась 31 марта на площадке уральцев и завершилась поражением алтайской команды со счетом 59:90.

Таким образом, "Темп-СУМЗ" повел в серии – 1:0. Противостояние соперников продлится до трех побед одной из команд.

Второй матч серии вновь состоится в Ревде 2 апреля. Третья и, если потребуется, четвертая игра пройдут в барнаульском спорткомплексе "Победа" 6 и 8 апреля. При необходимости пятый матч проведут 11 апреля в Ревде.

В марте баскетболисты "Барнаула" завершили регулярный чемпионат мужской Суперлиги поражением.