Нападающий забил единственный гол "сине-бело-голубых" в игре с "Ростовом"

19 мая 2025, 13:44, ИА Амител

Александр Соболев / Фото: пресс-служба питерского "Зенита"

Барнаулец Александр Соболев принес питерскому "Зениту" победу в матче чемпионата России по футболу. 18 мая нападающий забил единственный гол "сине-бело-голубых" в игре 29-го тура с "Ростовом", которая состоялась на домашнем стадионе дончан.

Соболев поразил ворота южан на 30-й минуте красивым ударом в падении через себя. "Зенит" в итоге выиграл – 1:0 и остался в чемпионской гонке. Питерцы отстают от лидирующего "Краснодара" на одно очко. Теперь победитель чемпионата определится в последнем туре, матчи которого пройдут в субботу, 24 мая. В этот день "Зениту" на своем поле необходимо выигрывать у грозненского "Ахмата" и надеяться, что краснодарцы в домашней игре не смогут обыграть московское "Динамо".

Напомним, Соболев родился 7 марта 1997 года в Барнауле. Начал заниматься футболом в местном "Динамо". На профессиональном уровне он играл за томскую "Томь", самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей", московский "Спартак". В августе 2024 года Соболев перешел в "Зенит".