Уроженец Барнаула принес "Зениту" победу над "Пари НН"

Соболев оформил дубль в чемпионате России по футболу

05 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Александр Соболев / Фото: пресс-служба питерского "Зенита"

Барнаулец Александр Соболев принес победу питерскому "Зениту" в матче чемпионата России по футболу. 4 мая нападающий оформил дубль в домашней игре турнира с нижегородским "Пари НН".

В итоге "Зенит" выиграл со счетом 2:1. Единственный ответный гол у нижегородцев забил Вячеслав Грулев.

Соболев родился 7 марта 1997 года в Барнауле. Начал заниматься футболом в местном "Динамо" у тренера Александра Горбунова. На профессиональном уровне играл за томскую "Томь", самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей", московский "Спартак".

В августе прошлого года перешел в "Зенит". В 2020-м дебютировал в составе сборной России. Сейчас на счету 28-летнего Соболева 15 матчей, 6 голов и 3 результативные передачи за национальную команду страны.