Собственник прокомментировал информацию об обрушении башни элеватора в Обь
По его словам, здание планово демонтировали
01 июля 2024, 17:01, ИА Амител
Фото с места демонтажа башни / "Алтапресс"
Генеральный директор ООО "Вега-Инжиниринг" Мустапа Хазбулатов, представитель собственника здания элеватора в Барнауле, прокомментировал информацию о том, что башня рухнула в Обь. Об этом сообщает МЦУ Барнаула.
По словам Хазбулатова, никакого обрушения не было. Он отметил, что здание находилось в ветхом состоянии и 28 июня его планово демонтировали.
"В связи с невозможностью проведения работ по демонтажу в данной зоне принято решение его демонтировать путем завалки. Все работы проводились под контролем специалистов", – сказано в сообщении.
18:20:59 01-07-2024
В реке демонтировать будут?
19:32:01 01-07-2024
ну да, конечно
20:00:00 01-07-2024
Завалили в реку и концы в воду.
22:47:47 01-07-2024
Как говорится, концы в воду;-)
11:34:35 02-07-2024
*демонтировать путем завалки*, )) произошел отрицательный рост
11:46:52 02-07-2024
Что за привычка, считать себя умнее всех, как будто вокруг одни дураки, что им не говори- все проглотят