НОВОСТИОбщество

Собственник прокомментировал информацию об обрушении башни элеватора в Обь

По его словам, здание планово демонтировали

01 июля 2024, 17:01, ИА Амител

Фото с места демонтажа башни / "Алтапресс"
Фото с места демонтажа башни / "Алтапресс"

Генеральный директор ООО "Вега-Инжиниринг" Мустапа Хазбулатов, представитель собственника здания элеватора в Барнауле, прокомментировал информацию о том, что башня рухнула в Обь. Об этом сообщает МЦУ Барнаула.

По словам Хазбулатова, никакого обрушения не было. Он отметил, что здание находилось в ветхом состоянии и 28 июня его планово демонтировали.

"В связи с невозможностью проведения работ по демонтажу в данной зоне принято решение его демонтировать путем завалки. Все работы проводились под контролем специалистов", – сказано в сообщении.

недвижимость

Комментарии 6

Avatar Picture
Олег

18:20:59 01-07-2024

В реке демонтировать будут?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:01 01-07-2024

ну да, конечно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:00 01-07-2024

Завалили в реку и концы в воду.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ivan

22:47:47 01-07-2024

Как говорится, концы в воду;-)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пахом

11:34:35 02-07-2024

*демонтировать путем завалки*, )) произошел отрицательный рост

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:52 02-07-2024

Что за привычка, считать себя умнее всех, как будто вокруг одни дураки, что им не говори- все проглотят

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров