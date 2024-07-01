Собственник прокомментировал информацию об обрушении башни элеватора в Обь

По его словам, здание планово демонтировали

01 июля 2024, 17:01, ИА Амител

Фото с места демонтажа башни / "Алтапресс"

Генеральный директор ООО "Вега-Инжиниринг" Мустапа Хазбулатов, представитель собственника здания элеватора в Барнауле, прокомментировал информацию о том, что башня рухнула в Обь. Об этом сообщает МЦУ Барнаула.

По словам Хазбулатова, никакого обрушения не было. Он отметил, что здание находилось в ветхом состоянии и 28 июня его планово демонтировали.