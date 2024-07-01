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Зерноприемная башня элеватора рухнула в Обь в Барнауле

Берег на этом участке начали отсыпать

01 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Упавшая башня элеватора / Фото: altapress.ru

В Барнауле зерноприемная башня элеватора рухнула в Обь. Об этом сообщает "Алтапресс".

Отмечается, что сначала конструкция наклонилась на 45 градусов, а теперь от нее остались только развалины. Часть здания оказалась в воде.

Очевидцы говорят, что берег у элеватора начали отсыпать.

Барнаул недвижимость

Комментарии 18

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Гость

15:50:30 01-07-2024

Это не башня, а то, что от неё оставалось со времен СССР - бетонные стены.

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Гость

16:29:21 01-07-2024

А элеватор скоро? Что говорят британские учёные?

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Мила

06:33:48 02-07-2024

Гость (16:29:21 01-07-2024) А элеватор скоро? Что говорят британские👍

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Натали

10:04:42 02-07-2024

Мила (06:33:48 02-07-2024) ... Потому что строили еще в те когда когда стоить умели и следили за тем кто строит и что стоит . Поэтому и простояла !

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Гость

16:46:22 01-07-2024

Вот и высотки на берегу ждет таже участь.

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Гость

18:13:17 01-07-2024

Гость (16:46:22 01-07-2024) Вот и высотки на берегу ждет таже участь.... Не накаркайте.

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Гость

07:57:56 02-07-2024

Гость (18:13:17 01-07-2024) Не накаркайте.... эти башни простояли 50+ лет. последние лет сорок без присмотра и обслуживания - окон нет - вода попадает внутрь и т.д.
если к новостройкам будут также относиться, то они развалятся еще быстрее.

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Гость

16:51:08 03-07-2024

Гость (18:13:17 01-07-2024) Не накаркайте.... А,что гнездо на тополе свили? Ищите нового журавля ....

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Гость

10:17:29 02-07-2024

Гость (16:46:22 01-07-2024) Вот и высотки на берегу ждет таже участь.... Это факт!

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гость

18:43:08 01-07-2024

Без хозяина в городе живёт народ.
Потихоньку приходят в упадок подстройки, не важно новые или же старые.
Хозяин требуется.

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Ирина

21:05:25 02-07-2024

гость (18:43:08 01-07-2024) Без хозяина в городе живёт народ.Потихоньку приходят в у... Улицы бы не мешало привести в порядок,выкосить траву,и убрать мусор,а то только центр и убирают,походу. Даже такие мелочи перестали делать,а глаз режет,беспорядок.

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Лена лена

20:15:08 01-07-2024

Почему то не удивили

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Гость

21:05:56 01-07-2024

планово засeoрают Обь?

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Гость

22:45:55 01-07-2024

Засыпают, согласно принятому плану. Застройщики будут ковш осваивать под высотки, в городе щелей, где их можно поставить, уже не осталось.

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А

00:56:57 02-07-2024

Я на этой башне был

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Ксения

07:24:01 02-07-2024

Все детство пролазили по заброшенным частям элеватора

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Гость

07:56:06 02-07-2024

Их перестали использовать еще в 80е. При советской власти.
Помнится, в 80е там лазили.
как они еще достояли до сих пор

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Лора

22:08:05 02-07-2024

Да уж не Пизанская башня!

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