Зерноприемная башня элеватора рухнула в Обь в Барнауле

Берег на этом участке начали отсыпать

01 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Упавшая башня элеватора / Фото: altapress.ru

В Барнауле зерноприемная башня элеватора рухнула в Обь. Об этом сообщает "Алтапресс".

Отмечается, что сначала конструкция наклонилась на 45 градусов, а теперь от нее остались только развалины. Часть здания оказалась в воде.

Очевидцы говорят, что берег у элеватора начали отсыпать.