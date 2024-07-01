Зерноприемная башня элеватора рухнула в Обь в Барнауле
Берег на этом участке начали отсыпать
01 июля 2024, 15:31, ИА Амител
Упавшая башня элеватора / Фото: altapress.ru
В Барнауле зерноприемная башня элеватора рухнула в Обь. Об этом сообщает "Алтапресс".
Отмечается, что сначала конструкция наклонилась на 45 градусов, а теперь от нее остались только развалины. Часть здания оказалась в воде.
Очевидцы говорят, что берег у элеватора начали отсыпать.
15:50:30 01-07-2024
Это не башня, а то, что от неё оставалось со времен СССР - бетонные стены.
16:29:21 01-07-2024
А элеватор скоро? Что говорят британские учёные?
06:33:48 02-07-2024
Гость (16:29:21 01-07-2024) А элеватор скоро? Что говорят британские👍
10:04:42 02-07-2024
Мила (06:33:48 02-07-2024) ... Потому что строили еще в те когда когда стоить умели и следили за тем кто строит и что стоит . Поэтому и простояла !
16:46:22 01-07-2024
Вот и высотки на берегу ждет таже участь.
18:13:17 01-07-2024
Гость (16:46:22 01-07-2024) Вот и высотки на берегу ждет таже участь.... Не накаркайте.
07:57:56 02-07-2024
Гость (18:13:17 01-07-2024) Не накаркайте.... эти башни простояли 50+ лет. последние лет сорок без присмотра и обслуживания - окон нет - вода попадает внутрь и т.д.
если к новостройкам будут также относиться, то они развалятся еще быстрее.
16:51:08 03-07-2024
Гость (18:13:17 01-07-2024) Не накаркайте.... А,что гнездо на тополе свили? Ищите нового журавля ....
10:17:29 02-07-2024
Гость (16:46:22 01-07-2024) Вот и высотки на берегу ждет таже участь.... Это факт!
18:43:08 01-07-2024
Без хозяина в городе живёт народ.
Потихоньку приходят в упадок подстройки, не важно новые или же старые.
Хозяин требуется.
21:05:25 02-07-2024
гость (18:43:08 01-07-2024) Без хозяина в городе живёт народ.Потихоньку приходят в у... Улицы бы не мешало привести в порядок,выкосить траву,и убрать мусор,а то только центр и убирают,походу. Даже такие мелочи перестали делать,а глаз режет,беспорядок.
20:15:08 01-07-2024
Почему то не удивили
21:05:56 01-07-2024
планово засeoрают Обь?
22:45:55 01-07-2024
Засыпают, согласно принятому плану. Застройщики будут ковш осваивать под высотки, в городе щелей, где их можно поставить, уже не осталось.
00:56:57 02-07-2024
Я на этой башне был
07:24:01 02-07-2024
Все детство пролазили по заброшенным частям элеватора
07:56:06 02-07-2024
Их перестали использовать еще в 80е. При советской власти.
Помнится, в 80е там лазили.
как они еще достояли до сих пор
22:08:05 02-07-2024
Да уж не Пизанская башня!