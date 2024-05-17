Собственников земли на Алтае могут оштрафовать за откладывание строительства дома
Росреестр будет следить за тем, чтобы участки использовали эффективно
17 мая 2024, 08:43, ИА Амител
В Алтайском крае с 2025 года могут начать штрафовать собственников земельных участков для строительства коттеджей и таунхаусов за то, что они отложили возведение дома на слишком большой срок. Об этом сообщает "Толк".
"Если на участке более трех лет не возводят жилой дом, то это нарушение, ответственность за которое предусмотрено частью 3 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях", – сказала замначальника краевого ведомства Елена Саулина.
Она отметила, что размер взыскания может составить 1-1,5% от кадастровой стоимости земли. Отнять участок у собственника не могут, но если стройка так и не начнется, его могут снова оштрафовать.
Сейчас, по словам Саулиной, Росреестр связан мораторием на проверки, но с 1 января 2025 года ограничения будут сняты.
Особенно много случаев неэффективного использования земли зафиксировали в Белокурихе.
08:49:51 17-05-2024
Интересная позиция, когда государство не может обеспечить жильем сирот или транспортом удаленные села да и не удаленные тоже. То оно просто говорит денег нет. А как только денег нет у гражданина, его сразу загоняют в дрлжники
10:33:19 17-05-2024
А если к земельному участку нет дорог,света, воды ? Полесье-Фирсово Земли вывели продали, а условий для строительства нет .Кто-то знает ответ на вопрос?
11:28:23 17-05-2024
Владимир (10:33:19 17-05-2024) А если к земельному участку нет дорог,света, воды ? Полесье-... Забрать не могут. Платите штрафы, пока не продадите. Земли в стране мало, 1кв.м на 100 чел.
16:16:09 17-05-2024
Участок должен скашиваться два раза за лето, а лучше чаще. А не так - схватили в аренду на 49 лет и не появились 10 лет ни разу, только обьявление о продаже на авито. Даже если продаешь - ухаживай или плати!
18:23:05 17-05-2024
гость (16:16:09 17-05-2024) Участок должен скашиваться два раза за лето, а лучше чаще. А... поддерживаю. у меня участок 18 соток а рядом заброшка, у меня хоромы и красота, беседки, баня...., дорожки, а рядом дичь патлатая, соседа никак не заставить убираться, я уж раза 2 своих рабочих просил стричь там и косить то, что с моим участком рядом. Категорически поддерживаю с рассмотрением каждого конкретного случая! Штрафовать таких "хозяев" нещадно