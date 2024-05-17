Собственников земли на Алтае могут оштрафовать за откладывание строительства дома

Росреестр будет следить за тем, чтобы участки использовали эффективно

17 мая 2024, 08:43, ИА Амител

Коттедж / Фото: pxhere.com/ru/photo/1179393

В Алтайском крае с 2025 года могут начать штрафовать собственников земельных участков для строительства коттеджей и таунхаусов за то, что они отложили возведение дома на слишком большой срок. Об этом сообщает "Толк".

"Если на участке более трех лет не возводят жилой дом, то это нарушение, ответственность за которое предусмотрено частью 3 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях", – сказала замначальника краевого ведомства Елена Саулина.

Она отметила, что размер взыскания может составить 1-1,5% от кадастровой стоимости земли. Отнять участок у собственника не могут, но если стройка так и не начнется, его могут снова оштрафовать.

Сейчас, по словам Саулиной, Росреестр связан мораторием на проверки, но с 1 января 2025 года ограничения будут сняты.

Особенно много случаев неэффективного использования земли зафиксировали в Белокурихе.

