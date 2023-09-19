Какие ограничения для россиян появились в новой системе iOS 17 для iPhone

Apple 18 сентября выпустила новую систему для iPhone iOS 17

19 сентября 2023, 14:40, ИА Амител

Функция NameDrop в новой iOS 17 / Фото: apple.com

Во всем мире 18 сентября вышла новая версия мобильной операционной системы iOS 17 для смартфонов iPhone от Apple. Однако для россиян в нем появилось несколько новых ограничений. Amic.ru рассказывает, кого они коснутся.

Какие ограничения в системе есть для россиян?

В системе появилось новое ограничение для жителей России. А именно проблемы возникнут у клиентов "Тинькофф банка". Там сообщили, что после обновления пользователи не смогут пополнять счет внутри приложения "Тинькофф" по номерам карт Visa, MasterCard и других, а также карт "Мир" Сбера.

То есть теперь пополнить счет в "Тинькофф" нельзя?

Можно, но с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Лимит бесплатных переводов себе по ней – 100 тысяч рублей в месяц. Если превысить сумму, банки берут комиссию. "Тинькофф" же пообещал комиссию не брать. Кроме того, пополнить счет можно и в личном кабинете на сайте tinkoff.ru, там оно работает как обычно. Чтобы с телефона пользоваться личным кабинетом было удобно, рекомендуется установить ярлык на главный экран.

А приложения российских банков вообще работают?

Да, приложения попавших под санкции банков работают на новой операционной системе. Однако из App Store они удалены и обновить приложения нельзя. Также функция Apple Pay в смартфонах недоступна.

Что нового принесла система?

В iOS 17 пользователи смогут персонализировать экран контакта, который отображается при входящих и исходящих вызовах, а именно установить на него постер, фотографии, монограмму и мемодзи. Обновился и AirDrop, в нем теперь достаточно поднести устройства друг к другу, чтобы обменяться файлами. Есть возможность и поделиться таким образом контактами – это функция NameDrop.

Появится также новый режим ожидания – iPhone можно будет перевернуть горизонтально и вывести на экран выбранные виджеты. Нововведением будет и режим упрощенного доступа, в котором в место стандартных иконок приложений будут большие с текстом.

Imessage также обновится, в мессенджер добавили анимированные стикеры, расшифровку аудиосообщений, фильтры в поиске и трансляцию местоположения. Новая функция "На связи" сообщит друзьям и родственникам о том, что вы доехали до дома. Если этого не случилось, iPhone автоматически отправит информацию, которая поможет вас найти.

С главного экрана можно будет отмечать выполненные дела в напоминаниях и переключать треки в Apple Music. В последнем можно будет также сделать плавный переход между треками – чтобы текущая композиция приглушалась в конце, а громкость следующей постепенно нарастала.

Функция "личный голос" поможет озвучить напечатанный текст вашим голосом автоматически. В стандартных сообщениях и при передаче данных по AirDrop можно защититься от нежелательных нюдсов – неприемлемые фото размываются и появляется надпись: "Возможно, это нецензурно".

Для просмотра вкладок в браузере, открытых в режиме "инкогнито", нужно будет пройти аутентификацию с помощью Face ID или пароля. В настройках камеры можно будет активировать три эффекта одновременно.

Программа "Здоровье" позволит отслеживать физическую активность, регистрировать настроение и уровень тревоги. Также система сможет определять не только лица людей, но и животных, а пользователь сможет вести журнал воспоминаний.

На какие iPhone можно установить обновление?

Обновление получат модели iPhone начиная с iPhone SE и iPhone XR. При этом iPhone X в список не вошел. А именно iOS 17 появилось на моделях:

iPhone SE – второго поколения и более новые;

iPhone XR;

iPhone XS и XS Max;

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max;

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.

Отметим, что функция StandBy, которая может превратить iPhone в часы на подставке, будет полноценно работать лишь на смартфонах 14 Pro и 14 Pro Max.