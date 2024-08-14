Собянин объяснил, зачем в Москве "плитку несчастную кладут, перекладывают"
Мэр столицы отметил, что знает мемы про плитку и тротуары
14 августа 2024, 15:30, ИА Амител
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что обновление плитки в столице быстро окупается за счет туризма, сообщает РИА Новости.
Собянин на форуме "Территория смыслов" отметил, что его часто упрекают в том, что он чрезмерно занимается благоустройством города.
"Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете, перекладываете. Такой мем у города: Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта", - пояснил он.
Мэр столицы подчеркнул, что после благоустройства проекты быстро окупаются за счет роста туристического потока.
01:25:29 15-08-2024
Вот никогда бы не подумала, что туристы ездят на плитку смотреть! Выходит, других культурных объектов у нас нет? С таким мэром скоро не будет. То, что собянин называет благоустройством, реально позорит город, загромоздил даже самый центр страшным количеством хлама, представляя наш город как столицу людей с максимально дурным вкусом. Зачем на Пушкинской оранжевые ящики? Почему Юрия Долгорукого уже не видно из-за хлама? Страна воюет, а он деньги даже не в унитаз сливает, а тратит во вред городу! А строительство новых трущоб, называемых москвичами "термитниками" добавит городу еще 2 млн народу. Причем эти фактически два областных центра он впихивает в и так пробочную, задыхающуюся столицу.
09:13:37 15-08-2024
Кто же эту плитку производит???? Чей заводик? А?
09:14:41 15-08-2024
Во Владивостоке Пушкарев с брательником пилили бюджет... А тут кто?
10:36:19 15-08-2024
юморной он.