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Собянин объяснил, зачем в Москве "плитку несчастную кладут, перекладывают"

Мэр столицы отметил, что знает мемы про плитку и тротуары

14 августа 2024, 15:30, ИА Амител

Сергей Собянин / Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин / Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что обновление плитки в столице быстро окупается за счет туризма, сообщает РИА Новости.

Собянин на форуме "Территория смыслов" отметил, что его часто упрекают в том, что он чрезмерно занимается благоустройством города.

"Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете, перекладываете. Такой мем у города: Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта", - пояснил он.

Мэр столицы подчеркнул, что после благоустройства проекты быстро окупаются за счет роста туристического потока.

Москва-Сити / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Москва

Комментарии 4

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Ирина В.

01:25:29 15-08-2024

Вот никогда бы не подумала, что туристы ездят на плитку смотреть! Выходит, других культурных объектов у нас нет? С таким мэром скоро не будет. То, что собянин называет благоустройством, реально позорит город, загромоздил даже самый центр страшным количеством хлама, представляя наш город как столицу людей с максимально дурным вкусом. Зачем на Пушкинской оранжевые ящики? Почему Юрия Долгорукого уже не видно из-за хлама? Страна воюет, а он деньги даже не в унитаз сливает, а тратит во вред городу! А строительство новых трущоб, называемых москвичами "термитниками" добавит городу еще 2 млн народу. Причем эти фактически два областных центра он впихивает в и так пробочную, задыхающуюся столицу.

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Бжелы

09:13:37 15-08-2024

Кто же эту плитку производит???? Чей заводик? А?

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Бжелы

09:14:41 15-08-2024

Во Владивостоке Пушкарев с брательником пилили бюджет... А тут кто?

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Мусик

10:36:19 15-08-2024

юморной он.

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