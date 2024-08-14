Собянин объяснил, зачем в Москве "плитку несчастную кладут, перекладывают"

Мэр столицы отметил, что знает мемы про плитку и тротуары

14 августа 2024, 15:30, ИА Амител

Сергей Собянин / Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что обновление плитки в столице быстро окупается за счет туризма, сообщает РИА Новости.

Собянин на форуме "Территория смыслов" отметил, что его часто упрекают в том, что он чрезмерно занимается благоустройством города.

"Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете, перекладываете. Такой мем у города: Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта", - пояснил он.

Мэр столицы подчеркнул, что после благоустройства проекты быстро окупаются за счет роста туристического потока.